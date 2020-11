AVISO Dienstag, 1.12. AK Veranstaltung: Leben am Limit

Alltag von Alleinerzieher*innen in der Coronakrise

Wien (OTS) - Alleinerziehen bedeutet ein Leben am Limit. Geld, Zeit und Unterstützung sind im Leben von Alleinerzieherinnen oft knapp, gesellschaftliche Anerkennung bekommen die wenigsten von ihnen. Obwohl sie das Land am Laufen halten, finden die Anliegen von Alleinerzieherinnen politisch kaum Gehör. Die Corona-Krise bringt viele Alleinerziehende an ihr Limit und darüber. Endlos lange Tage, gefüllt mit Kinderbetreuung, Job, Home-Schooling und Hausarbeit und dabei oft ein schlechtes Gewissen, weil die Kinder oder der Job trotz aller Bemühungen zu kurz kommen. Was sind die dringlichsten Probleme von Alleinerzieherinnen? Ein Online-Diskussionsforum mit dem Verein Feministische Alleinerzieherinnen (Andrea Czak), ÖGB-Frauen (Korinna Schumann), ABZ*AUSTRIA (Manuela Vollmann) und AK Wien (Ingrid Moritz).

Leben am Limit – Alleinerzieher*innen in der Coronakrise



Digitale Veranstaltung, übertragen über MS Teams Live Events online



PROGRAMM



09.00 Uhr

Begrüßung

Ingrid Moritz, AK Wien, Abteilung Frauen – Familie



09.05 Uhr

Kinderbetreuung und Schulen: Was Kinder und Eltern brauchen

Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und Bundesfrauenvorsitzende



09.15 Uhr

Unterhalt und Carearbeit: Wie kann (Geschlechter-)Gerechtigkeit

gelingen

Andrea Czak, Obfrau FEM.A – Verein Feministische Alleinerzieherinnen



09.25 Uhr

Jobsuche und Qualifizierung: Hürden für Alleinerzieherinnen

Manuela Vollmann, ABZ*AUSTRIA



09.35 Uhr

Diskussion



10.30 Uhr

Fazit und Ende der Veranstaltung



Moderation: Martina Madner, Wiener Zeitung und Vorsitzende

Frauennetzwerk Medien



Datum: 1.12.2020, 09:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Wien



Url: http://wien.arbeiterkammer.at/leben-am-limit



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Katharina Nagele

(+43-1) 501 65 12678

katharina.nagele @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at