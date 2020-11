Grüne freuen sich über viele neue Impulse für den Sport

Corona-Comeback Paket, Anti-Doping Novelle und E-Sport Arbeitsgruppe im heutigen Sportausschuss beschlossen

Wien (OTS) - Der erste Sportausschuss hat sich Corona-bedingt zwar etwas verzögert, das Ergebnis kann sich dafür aber sehen lassen. Drei Anträge wurden heute mit der Zustimmung der Regierungsparteien im Ausschuss auf den Weg gebracht:

#comebackstronger – Maßnahmenprogramm für den Österreichischen Sport nach der COVID-19-Krise

Die COVID-19-Krise wird langfristige Auswirkungen auf den Österreichischen Sport haben. Aus diesem Grund wird das Sportministerium in Kooperation mit Expertinnen und Experten ein Maßnahmenpaket erarbeiten, das den Sport gestärkt aus der COVID-19-Krise hervorgehen lässt. Dieses Maßnahmenpaket wurde heute vom Ausschuss einstimmig beschlossen und beinhaltet eine ganze Reihe an wichtigen Impulsen, wie z.B.:

Verlängerung und Sicherstellung der COVID-19 Hilfsprogramme

Stärkung für ehrenamtliches Engagement

Prüfung von finanziellen Anreizen für aktive Betätigung in Sportvereinen

Stärkung der Maßnahmen für den Nachwuchswettkampf- und Leistungssport

Forcierung einer Arbeitsgruppe zum Thema Tägliche Bewegungseinheit

Verbesserung der Auslastung öffentlich finanzierter Sportinfrastruktur

Auslobung eines breit angelegten Ideenwettbewerbs

Erarbeitung von Maßnahmen, die auch Menschen, die finanziell schlechter gestellt sind, Zugang zu den Angeboten des organisierten Sports ermöglichen

Prüfung von Anreizen und Unterstützung für Breitensportveranstalter

Prüfung der Möglichkeit, externe Sportangebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung abgabenfrei ihren Mitarbeiter*innen anbieten zu können

In Expert*innen-Gruppen werden die Maßnahmen in Arbeitspakete definiert und auf deren zeitnahe Umsetzung geprüft. „Der österreichische Sport und alle Beteiligten brauchen in der aktuellen Situation unsere Unterstützung. Diese wollen wir umgehend leisten - sobald der Antrag in der nächsten Sitzung durch das Parlament beschlossen wurde, nehmen wir die Arbeit auf“, freut sich die Sportsprecherin der Grünen und Ausschussobfrau, Agnes Sirkka Prammer, über das dringend notwendige Maßnahmenpaket.

Anti-Doping Bundesgesetz

Die Umsetzung des neuen Welt-Anti-Doping-Codes wird mit 1. Jänner 2021 in Kraft treten und bringt einige erfreuliche Änderungen. So sollen Whistleblower besser geschützt werden, die Dopingprävention verstärkt und Informations-, Aufklärungs- und Bewusstseinsbildungsprogramme in die Aus-, Fort- und Weiterbildung verstärkt integriert werden. Darüber hinaus haben die Grünen eine 50 Prozent Frauenquote bei den Kommissionen durchgesetzt und tragen damit einem zentralen Wahlversprechen Rechnung, wie Agnes Sirkka Prammer betont: „Den Gremien im Sport fehlt es an weiblicher Expertise, wir werden bei allen Besetzungen und Gesetzesmaßnahmen sicherstellen, dass sich das bald ändert. Dass der Antrag heute im Ausschuss einstimmig beschlossen wurde, freut mich natürlich besonders.“

E-Sport

E-Sport hat unbestritten ein großes gesellschaftliches Potenzial. Der Zulauf – vor allem junger Menschen – ist enorm, die Veranstaltungen füllen große Hallen und werden per Stream millionenfach verfolgt. Dennoch fehlen in dem Bereich der nötige rechtliche Rahmen und auch die Klärung der Frage, ob E-Sport als Sport anerkannt werden soll. Die aktuelle Bundesregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese rechtlichen Unsicherheiten zu beseitigen. Dazu wird zunächst eine Arbeitsgruppe mit den wesentlichen Stakeholdern eingerichtet.

Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen und Mitglied des Sportausschusses und selbst begeistert vom Thema E-Sport, zeigt sich optimistisch: „Der heute einstimmig beschlossene Antrag ist ein erster Schritt, wir freuen uns auf viele weitere, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, die der E-Sport für seine optimale Entwicklung benötigt.“

