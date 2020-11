LET IT SLOW*

Die Initiative slow* christmas will in der Weihnachtszeit eines herausfordernden Jahres 2020 Halt geben und Sinn stiften.

Wien (OTS) - Auf www.slowchristmas.com wird seit Mitte November eine gemeinnützige Online-Plattform zum Thema Entschleunigung und Nachhaltigkeit bespielt. Unter dem Leitspruch let it slow* finden sich darauf themenrelevante Texte und Inspirationen für nachhaltige Geschenkideen regionaler Partner*innen. In Zeiten von Social Distancing wird bei diversen Online-Events und -Workshops eine neue Art des gemütlichen Zusammenkommens in der Adventszeit ermöglicht.

In diesem Rahmen werden zudem Spenden für das neunerhaus gesammelt, eine Organisation, die armutsgefährdete und obdachlose Menschen unterstützt. Hinter der Initiative steht Slow Living Lab – ein Verein für nachhaltiges Leben und Wirtschaften.

Rückfragen & Kontakt:

Slow Living Lab - Verein für nachhaltiges Leben und Wirtschaften

ZVR-Zahl: 1843937542, Obfrau Birgit Jax, gemeinnütziger Verein

Website: https://www.slowchristmas.com

Instagram: https://www.instagram.com/slowchristmas #slowchristmas2020

Kontakt: mail @ slowchristmas.com, +43 676 647 69