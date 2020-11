ORF-„dokFilm“ zum Tag der Menschen mit Behinderung: „Berührungen – Sexualassistenten bei der Arbeit“ am 29. November

Dokumentation über kontrovers diskutiertes Berufsbild der Sexualbegleiterinnen und -begleiter

Wien (OTS) - Als Beitrag zur weltweiten „#PurpleLightUp“-Kampagne anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung (3. Dezember) zeigt der ORF im Rahmen eines Programmschwerpunkts (Details unter presse.ORF.at) am Sonntag, dem 29. November 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 die „dokFilm“-Premiere „Berührungen – Sexualassistenten bei der Arbeit“. Der Film von Mechthild Gaßner befasst sich mit dem neuen, umstrittenen Berufsbild der Sexualassistentinnen und Sexualassistenten, die sich um die Wünsche und Bedürfnisse behinderter Menschen kümmern. Die Dokumentation zeigt, wie sie mit ihren Klientinnen und Klienten umgehen und mit welchen Vorurteilen und Widerständen sie konfrontiert sind.

Mehr zum Inhalt:

Sexualität ist heute kein Tabu mehr. Nackte Körper – in der Werbung, in Filmen, auf Plakaten und Zeitschriften. Fast durchwegs sind es schöne, meist junge Körper. Ihnen gesteht man Erotik und Sexualität zu. Doch wo bleiben die Menschen, deren Körper nicht diesem Ideal entspricht? Menschen mit Behinderungen oder alte Menschen? Sexuelle Bedürfnisse werden ihnen in der Regel meist sogar abgesprochen. Aber langsam findet ein Umdenken statt und es wird wahrgenommen, dass sie keine asexuellen Wesen sind. Es gibt Angebote, sogar ein neues Berufsbild ist entstanden: die Sexualbegleiterinnen und -begleiter. Doch ihre Tätigkeit ist umstritten.

Der Film stellt Nina, Edith und Ronald vor, die als Sexualassistenten arbeiten. Prostitution sagen die einen, denn für die intime Begegnung muss gezahlt werden. Die Angesprochenen verneinen, denn es stehe nicht die sexuelle Handlung im Mittelpunkt, vielmehr gehe es um Sinnlichkeit und Berührung.

„Ich bin nicht anders als die anderen!“ sagt Torsten, der im Rollstuhl sitzt. „Auch ich sehne mich nach Zärtlichkeit, Intimität und Sexualität! Mit wem spreche ich darüber? Mit meinen Eltern? Mit Freunden?“ Auch Christine vermisst die Zweisamkeit in ihrem ansonsten ausgefüllten, selbstbestimmten Leben. Beide wollen sie ihre Wünsche nach Zärtlichkeit und Berührung nicht negieren. Torsten ist sich bewusst, dass diese sexuellen Begegnungen nicht das sind, was er sich unter Liebe und Partnerschaft ersehnt, aber er kann und möchte auf die Begegnungen mit Edith nicht mehr verzichten.

„Sexualbegleitung ist eine bezahlte sexuelle Dienstleistung!“, sagt Nina de Vries, die Pionierin der Sexualassistenz in Deutschland. Der Film erzählt von den Wünschen von Christine und Torsten, er zeigt aber auch, welche Fähigkeiten und Empathie es braucht, sich auf ihre Klientinnen und Klienten einzulassen. Berührungen sind ihre Arbeit. Berührungen sind die elementarste Rückversicherung, dass man lebt. Auch deshalb sind sie, vor allem für Menschen mit Behinderung, so wichtig.

