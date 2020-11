SPÖ Meidling: Bezirksvorsteher Ing. Wilfried Zankl wiedergewählt

Team der SPÖ Meidling zeichnet Mix aus Erfahrung und vielen neuen Gesichter aus

Wien (OTS/SPW) - Gestern Mittwoch wurde der Meidlinger SPÖ-Bezirksvorsteher Ing. Wilfried Zankl für die nächsten fünf Jahre bestätigt. Er übernahm diese Funktion 2019 und übt sie seitdem mit großem Engagement aus. Zankl ist seit knapp 15 Jahren Mitglied der Meidlinger Bezirksvertretung, wo er in unterschiedlichen Bereichen Erfahrungen sammeln konnte. Ein besonderes Anliegen ist ihm nach wie vor die gerechte Verteilung des öffentlichen Raums, ob nun durch die Neugestaltung von Plätzen und Parks oder durch den Einsatz für alle VerkehrsteilnehmerInnen im Bezirk. Als gebürtiger Meidlinger und Vater zweier Töchter ist ihm auch die Schulwegsicherheit ein großes Anliegen.****

Als seine Stellverterterin wurde Mag.a. Barbara Marx angelobt. Marx wurde 2015 Bezirksrätin und 2018 Vorsitzende der Kulturkommission, die sie auch weiterhin leiten wird. Kultur liegt ihr besonders am Herzen, gehört sie doch zum Leben dazu. Leider findet derzeit Corona-bedingt kaum etwas statt: „Ich hoffe, dass die Kultur, die gerade am Boden liegt, nach dieser Krise wieder auferstehen kann. Jedenfalls freue ich mich schon sehr auf die ersten Lebenszeichen der Meidlinger Kulturszene!", so Marx.

Beruflich ist sie in der ÖGB Fachgruppe für Gesundheits- und Sozialberufe angesiedelt. Die studierte Politikwissenschaftlerin ist seit ihrem Studium politisch aktiv. Zuerst in der ÖH, später in der Gewerkschaftsjugend, dann in der GPA-djp Bundesfrauenabteilung, die sie auch von 2011 bis 2015 leitete. Sie hat zwei Kinder und widmet sich in ihrer Freizeit gerne dem Lesen und Schreiben.

So vielfältig wie die neu angelobte Meidlinger Bezirksvertretung ist, präsentiert sich auch das Team der SPÖ Meidling. Den Klubvorstand übernahm Bezirksrätin Andrea Katz, die gleichzeitig auch die Vorsitzende des Umweltausschusses und damit die Meidlinger Klimabündnisbeauftragte ist. Sie kann auf mittlerweile auf fast 20 Jahre Erfahrung in der Bezirksvertretung zurückgreifen. Denn sie wurde 2001 erstmals als Bezirksrätin angelobt. Ihr zur Seite stehen Bezirksrat Aziz Gülüm, der ebenfalls schon viele Jahre als Meidlinger Bezirksrat tätig ist und Wolfgang Zorko, der seit 2015 als Bezirksrat und Vorsitzender der Verkehrskommission das Meidlinger Team verstärkt.

Neben zahlreichen erfahrenen MandatarInnen zogen auch dieses Mal wieder viele junge SPÖ BezirksrätInnen in die Meidlinger Bezirksvertretung ein. Für frischen Wind sorgen unter anderem: der 27-jährige Ibrahim Kaniza, die 29-jährige Helene Bauer, der 30-jährige Matthias Postl, der 31-jährige Michael Ramminger, die 27-jährige Eiman Mahmoud und der 30-jährige Michael Schüssler. Ebenfalls neu ist Martina Stettner, Meidlinger Installateurmeisterin, die das neue Team der SPÖ Meidling abrundet. Somit bildet das Team der SPÖ Meidling die Vielfalt der Meidlinger Bevölkerung ab und bietet für alle MeidlingerInnen die richtigen Ansprechpersonen. (Schluss)

