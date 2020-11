Investment-Boost bei „2 Minuten 2 Millionen“: Rekord-Investment für Österreichs Start-Ups ab 5. Jänner 2021 auf PULS 4

Wien (OTS) -

Mehr Investmentpower denn je: Vier neue Investoren on top für größtes Gesamt-Investment der Sendungsgeschichte von PULS 4 Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“

Neben Hans Peter Haselsteiner, Leo Hillinger, Katharina Schneider und Co sind die ersten beiden neuen Investoren Unternehmerin Dagmar Grossmann und Hotelier Bernd Hinteregger

Staffelstart: Dienstag, den 5. Jänner 2021 um 20:15 Uhr mit mehr Folgen und so vielen Start-Ups wie noch nie

7,3 Millionen Euro wurden alleine in der vergangenen 7. Staffel von „2 Minuten 2 Millionen“ in 49 Start-Ups investiert. Nun startet das PULS 4-Erfolgsformat am 5. Jänner 2021 um 20:15 Uhr in die achte Runde – und in eine neue Ära.



Mehr Start-Ups, mehr Investoren, mehr Investments: Die kommende 8. Staffel steht ganz unter dem Motto „Mehr Investoren und höhere Investmentpower für Österreichs Start-Ups und Unternehmen“. Gerade in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit wie jetzt, beweist die heimische Start-Up-Szene einmal mehr, wie viel Innovations- und Gründergeist in ihr steckt und welche Lösungen in Krisenzeiten entstehen können.



Mehr Geld für Österreichs Unternehmen: Der renommierte Investoren-Kreis der PULS 4 Start-Up-Show um Mediashop Geschäftsführerin Katharina Schneider, Bautycoon Hans Peter Haselsteiner, Österreichs erfolgreichem Weinbauern Leo Hillinger, Nachhaltigkeitsexperte Martin Rohla und Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner erweitert sich. Die ersten beiden neuen Business Angels sind Unternehmerin Dagmar Grossmann und Hotelier Bernd Hinteregger. Weitere Investoren folgen.



Dagmar Grossmann, CEO von Grossmann Jet Service und Vorsitzende der Business Aviation-Plattform CEPA: „Ich finde es inspirierend auf Leute zu treffen, die große Visionen und Ideen haben. Daher freue ich mich auf meine Rolle als Investorin bei '2 Minuten 2 Millionen'. Ich möchte diese Menschen auf ihrem Weg unterstützen und ihnen mit meiner Erfahrung zur Seite stehen.“



Bernd Hinteregger, Hotelier, Gründer HB1-Hotels und Freizeitparkbetreiber: 'Ich bin stolz darauf, Teil von '2 Minuten 2 Millionen' zu sein. Ich freue mich gemeinsam mit Jungunternehmern etwas entwickeln zu können und möchte mit ihnen die Perspektive, den Mut und die Begeisterung der Personen hinter der Start-Up-Idee erweitern. Gerade unruhige Zeiten bieten große Chancen für Leute, die etwas bewegen wollen.'



„2 Minuten 2 Millionen“, ab 5. Jänner 2021 immer dienstags um 20:15 Uhr auf PULS 4



