Bundesjugendvertretung: Jugendticket für alle – auch in der Ausbildung bis 18!

Organisationen überreichen 7.000 Unterschriften an das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend

Wien (OTS) - Gemeinsam mit dem Dachverband berufliche Integration Austria (dabei-austria) und der Jugendforschungsgruppe Oberösterreich überreichte die Bundesjugendvertretung (BJV) am Mittwoch rund 7.000 Unterstützungserklärungen für das „Jugendticket für alle Jugendlichen im Rahmen der Ausbildungspflicht bis 18“ an das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend.

Seit 2017 gilt für Jugendliche die Ausbildungspflicht. Diese sieht vor, dass alle Jugendlichen, die sich dauerhaft in Österreich aufhalten, nach ihrer Schulpflicht bis zu ihrem 18. Geburtstag eine weiterführende Schule oder Berufsausbildung besuchen sollen. Jugendliche, die weder eine Lehre absolvieren noch zur Schule gehen, werden durch verschiedene Unterstützungsleistungen des Sozialministeriumsservice begleitet. Leider erleben sie bei Inanspruchnahme diverser Angebote und Maßnahmen eine wesentliche Einschränkung: Sie haben keine Berechtigung zum Erhalt des kostengünstigen Jugendtickets zur uneingeschränkten Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im jeweiligen Bundesland.

Die BJV sieht hier eine klare Ungleichbehandlung: „Junge Menschen dürfen in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt werden. Gerade Jugendlichen, die Maßnahmen der Ausbildung bis 18 in Anspruch nehmen, dürfen Unterstützungsangebote wie das Jugendticket nicht verwehrt werden. Wir fordern endlich ein Ende dieser Ungleichbehandlung und die Gleichstellung aller Jugendlichen“, so der Appell der BJV-Vorsitzenden Caroline Pavitsits.

