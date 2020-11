Wiener ÖVP Frauen starten 16-tägige Bewusstseinskampagne gegen Gewalt an Frauen

Mickel/Schwarz: Frauen bestmöglich über Hilfsangebote informieren

Wien (OTS) - Heute wird der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Es ist wichtig, den Kampf gegen Gewalt an Frauen, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie noch stärker fortzusetzen.



Die Wiener ÖVP Frauen machen in ihrer Bewusstseinskampagne auf Facebook innerhalb der nächsten 16 Tage auf das Thema „Gewalt an Frauen“ aufmerksam.



Die Corona-Krise trifft Frauen besonders hart: Vereinbarkeit von Homeoffice, Homeschooling, räumliche Beengtheit, Sorge um Gesundheit und Arbeitsplatz sorgen für akute Spannungen in den Familien. Die aktuelle Ausnahmesituation erhöht das Konfliktpotential noch um ein Vielfaches.



„Laut Schätzungen ist jede fünfte Frau in Österreich einmal in ihrem Leben von physischer oder psychischer Gewalt betroffen. Es handelt sich um ein Problem, das alle sozialen Schichten der Gesellschaft betrifft“, so Landesleiterin Veronika Mickel.



Es ist daher wichtig, Frauen zu unterstützen und ihnen klarzumachen, dass sie in diesen schwierigen Situationen nicht alleine sind. Damit Betroffene wissen, wohin sie sich wenden können, wurde bereits ein aktueller Infofolder des Bundeskanzleramts über Anlaufstellen in Wien erstellt, der in Supermärkten, Arztpraxen, beim AMS und anderen öffentlichen Einrichtungen zu finden ist.

„Wir sind erfreut über die Aufstockung des Frauenbudgets durch die Bundesregierung und den konsequenten Ausbau von Gewaltprävention und Beratungsstellen, Opferschutz und Prozessbegleitung“, so unsere Gemeinderätin Sabine Schwarz. Wichtig ist ihr, dass Frauen in Wien ausreichend Deutsch lernen, um ihre Rechte in Wien und Österreich zu kennen und zu verstehen.



Im Kampf gegen häusliche Gewalt braucht es aber auch gesellschaftlichen Zusammenhalt und Zivilcourage. Lasst uns nicht wegschauen und weghören! Hilfe für Betroffene und Unterstützung für jene, die helfen wollen, gibt es rund um die Uhr bei der Frauen-Helpline unter 0800 222 555, online unter www.haltdergewalt.at und im Akutfall unter dem Notruf 133 oder 112.



„Uns ist es wichtig, Frauen bestmöglich über Hilfsangebote zu informieren und ihnen Schutz zu bieten, wenn sie diesen benötigen“, so Mickel und Schwarz abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/