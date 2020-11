LH Wallner: „Vorarlberg testet flächendeckend vom 4. bis 6. Dezember“ - Anmeldungen ab 30. November 2020 möglich.

Vorarlberg führt die flächendeckenden Coronatests am Wochenende vom 4. bis einschließlich 6. Dezember 2020 durch – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Bregenz (OTS) - (VLK) – Vorarlberg plant die angekündigten, freiwilligen Corona-Flächentestungen an einem großen Testwochenende von Freitag, 4. Dezember 2020, bis einschließlich Sonntag, 6. Dezember 2020, durchzuführen. „Die Vorarbeiten laufen auf Hochdruck“, informiert Landeshauptmann Markus Wallner. „Ein großes Testwochenende ist aus unserer Sicht am sinnvollsten“. Ziel aller eingebundenen Partner sei es, die Testungen so unkompliziert und bürgerfreundlich wie möglich anzubieten, stellt der Landeshauptmann klar. Anmeldungen sollen ab Montag, 30. November 2020, möglich sein.

Die Tests sollten zunächst in mehreren Stufen stattfinden, davon sei man nach intensiven Gesprächen jedoch abgerückt, sagt Wallner. „Wir haben nach eingehenden Beratungen entschieden, alles an einem Wochenende durchzuführen.“

„Jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten“

Wallner hofft darauf, dass sich möglichst viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger die Zeit nehmen und an den Tests teilnehmen. „Jetzt sind wir alle gefragt. Es ist eine Gelegenheit, gemeinsam gegen Corona vorzugehen. Jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, Infektionen zu finden, Infektionsketten zu brechen und die Pandemie zurückzudrängen“, bekräftigt der Landeshauptmann. Die Tests sind für alle Bürgerinnen und Bürger freiwillig und kostenlos. „Ich wende mich ganz direkt an die Vorarlberger Bevölkerung, die Chance zu ergreifen, ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität zu setzen und freiwillig an den Tests teilzunehmen“, so Wallners eindringlicher Appell: „Helfen Sie dabei mit, das Infektionsgeschehen im Land einzubremsen. Unser Ziel lautet: Raus aus dem Lockdown.“

Detaillierte Informationen folgen

Aktuell würden sämtliche wichtigen Informationen zusammengetragen, um sie danach gesammelt der Bevölkerung zeitgerecht vorzulegen. „Die Bürgerinnen und Bürger werden über die Abläufe rechtzeitig informiert“, so Landeshauptmann Wallner. Im Hintergrund würden „mit Hochdruck“ die Vorbereitungen vorangetrieben. Wie Vorarlberg beabsichtigt auch das Land Tirol, die flächendeckenden Corona-Tests an einem großen Testwochenende abzuhalten.

