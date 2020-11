ORF III am Donnerstag: Mit Erich Pröll auf „Entdeckungsreise durch das idyllische Rodltal“

Außerdem: „Runde der ChefredakteurInnen“, „Die Tafelrunde“ und „Gery Seidl: Gratuliere!“; tagsüber Nationalratssondersitzung live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Donnerstag, dem 26. November 2020, im Rahmen von „Politik live“ mit der Übertragung der „Nationalratssondersitzung“ (8.30 Uhr), in der aufgrund einer Abstimmungspanne vergangene Woche der Bundesfinanzrahmen neu beschlossen werden muss. Anschließend meldet sich „ORF III AKTUELL“ um 12.00 Uhr mit den wichtigsten Nachrichten des Tages.

Im Hauptabend begibt sich die „Wilde Reise mit Erich Pröll“ auf „Entdeckungsreise durch das idyllische Rodltal“ (20.15 Uhr), in dem der Wasserlauf der Rodl als alles bestimmendes Element gilt. Jeder Abschnitt des Flusses und Tales hat seine ganz eigenen kulturellen, sportlichen, abenteuerlichen und romantischen Seiten. Zunächst führt der Weg der Rodl als kleiner Bach bis nahe an die Europäische Wasserscheide bei Bad Leonfelden, wo der Pferdehof Ollmann liegt. Von dort aus kann ein Teil des größten beschilderten Reitwegenetzes Europas zu Pferd erkundet werden. Vor der Marktgemeinde Gramastetten wird das Tal enger und die Rodl durch Granitfelsen der böhmischen Masse in ein enges Korsett gezwängt. Bei starkem Niederschlag wird diese hier zum reißenden Gebirgsfluss. Auf den Hügeln in Walding stößt Erich Pröll auf den großzügig angelegten Tiergarten von Angelika Mair, den Löwen, Zebras, Affen und Strauße ihre Heimat nennen. Am Donauufer bei Ottensheim findet man neben einem beeindruckenden Schloss und malerischen Häusern auch die Donaufähre sowie eine Aulandschaft, die an einen tropischen Dschungel erinnert.

Mitten im zweiten Lockdown diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher in der „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr) die innenpolitische Lage, die Machtspiele zwischen Bund und Ländern in wesentlichen Fragen der Pandemie-Bekämpfung und die Turbulenzen bei den Wiener Grünen. Zu Gast sind dazu u. a. Georg Wailand (stv. Chefredakteur, Kronen Zeitung), Walter Hämmerle (Chefredakteur, Wiener Zeitung), Petra Stuiber (stv. Chefredakteurin, Der Standard) und Gerold Riedmann (Chefredakteur, Vorarlberger Nachrichten).

Anschließend wird Kabarettvergnügen vom Feinsten geboten, wenn um 21.55 Uhr Florian Scheuba, Gernot Haas, Angelika Niedetzky und Guido Tartarotti in Gerald Fleischhackers „Tafelrunde“ zu Gast sind. Dabei wird im ORF RadioKulturhaus zum humorvollen Monatsrückblick gebeten. Abschließend zeigt „ORF III Spezial“ Gery Seidls Programm „Gratuliere!“ (22.50 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at