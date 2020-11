Grüne Wien/Pühringer: Beste Kindermindestsicherung Österreichs gerettet

Wien (OTS) - "Kinderarmut bekämpfen, Kindern mehr Chancen zu ermöglichen, jedem Kind zu helfen, das gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer solidarischen Gesellschaft. Darum haben die Grünen vor 10 Jahren die höchste Kindermindestsicherung Österreichs als erstes Projekt der Rot-Grünen Regierung umgesetzt. Die neue Regierung hat auf 200 Seiten Regierungsprogramm keinen expliziten Platz für die Kindermindestsicherung gefunden. Kärnten und Burgenland, die anderen zwei Bundesländer mit Roten Landeshauptleuten, haben wesentlich schlechtere Standards für Kinder als Wien. Damit Kinder in Wien weiterhin wesentlich besser abgesichert sind, haben wir gestern SPÖ und NEOS die Gelegenheit gegeben, das Bekenntnis zur Kindermindestsicherung zu erneuern. Ich freue mich, dass uns das gelungen ist", freut sich Judith Pühringer, Stadträtin der Grünen Wien, über den Erfolg der Grünen in der Sitzung des Wiener Gemeinderats. Die Grünen haben gestern Abend einen Antrag zur Beibehaltung der Kindermindestsicherung eingebracht, der von SPÖ und NEOS angenommen wurde.



2010 hat Wien die Erhöhung der Kindermindestsicherung im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung beschlossen. Zwei Grundsätze waren dafür ausschlaggebend: Jedes Kind ist gleich viel wert und eine klare und deutliche Erhöhung der Mindestsicherung für Kinder, die höchste und beste Kindermindestsicherung Österreichs. Jedes Jahr 800 Euro mehr für jedes Kind in einem armutsgefährdeten Haushalt, insgesamt sind dafür in den letzten zehn Jahren rund 180 Millionen Euro im Kampf gegen Kinderarmut investiert worden.

"Ich bin sehr froh, dass dank unserer Initiative klar ist, dass auch in den kommenden fünf Jahren keine Kürzungen bei der Kindermindestsicherung vorgenommen werden. 42.596 Kinder profitieren mit ihren Eltern im Moment von der besten sozialen Absicherung in Österreich. In der aktuellen Gesundheits- und Arbeitsmarktkrise muss sicher gestellt werden, dass jedes Kind jede notwendige Unterstützung erhält. Es freut mich, dass Rot-Pink ihr Bekenntnis zur Kindermindestsicherung jetzt erneuert und unterstrichen hat," schließt Pühringer.

