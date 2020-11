PODCAST-BOOM TROTZ CORONAKRISE UNGEBROCHEN

Wien (OTS) - Im heurigen Jahr ist die Zahl der österreichischen Podcasts bis Oktober bereits um 180 neue Produktionen gewachsen. Das ergibt eine Erhebung von META Communication International. Der Medienbeobachter pflegt seit 2018 eine umfassende Datenbank aller heimischen Podcasts.

Der Trend ist ungebrochen: Podcasts gewinnen in Österreich weiter an Popularität. Auch als Werbeträger.

Aktuell listet META rund 750 heimische Podcasts. Und es werden täglich mehr. „Für uns als Medienbeobachter ist es enorm spannend, einem jungen Medium beim Wachsen und Gedeihen zuzusehen“, erklärt Harald List, Projektleiter bei META. Dass Podcasts auch künftig weiter an Bedeutung gewinnen werden, steht für List außer Frage.

Corona als Booster?

Bereits in der ersten Jahreshälfte waren Podcasts auf Rekordkurs. Allein während des ersten Lockdowns ab Mitte März wurden mehr als 80 neue Produktionen gestartet.

Mit den Sommermonaten und der erneuten Öffnung des Landes ging das Wachstum aber spürbar zurück. Harald List hat hierfür eine naheliegende Erklärung: „Viele Podcaster möchten einfach ihre Begeisterung für bestimmte Themen und Interessen mit einem breiten Publikum teilen. Der Aufwand einer regelmäßigen Sendung wird aber oft unterschätzt. Während des Lockdowns war Freizeit für viele reichlich vorhanden. Danach wieder weniger. Zudem stagnieren nach einem ersten Anfangshoch häufig auch die Hörerzahlen.“

Mangelnde Zeit oder fehlendes Publikum sind aber nur zwei Herausforderungen, mit denen Podcaster langfristig konfrontiert sind. Produzenten, die ihr Hobby intensivieren möchten, stehen oft vor einer finanziellen Hürde. „Die meisten Podcaster verdienen mit ihrem Podcast kein Geld, würden aber gerne“, so List.

Für Unternehmen, NGOs und Institutionen ergeben sich mit dem neuen Medium gänzlich neue Kommunikationspotenziale. Über Podcasts lassen sich zu unterschiedlichsten Themen spezifische Ziel- und Interessengruppen ansprechen. META unterstützt interessierte Organisationen dabei, aus der Fülle und Vielfalt des österreichischen Angebots die für sie jeweils relevanten Podcasts zu identifizieren.

Beliebte Kooperationsformen sind vor allem Sponsoring und Content Marketing. Zentral bleibt die Erhaltung der Authentizität: „Podcasts sind keine klassischen Werbeträger und legen hohen Wert auf ihre Freiheit und Individualität. Wer das berücksichtigt, kann aus der Leidenschaft und Kreativität der Produzenten vielfach profitieren!“, so List abschließend.

Untersuchungszeitraum:

01.01.2006 bis 31.10.2020

Über META Communication International:

Im Jahr 1991 gegründet, hat sich META in den vergangenen 30 Jahren zu einem der führenden Medienbeobachter Österreichs entwickelt. Kernprodukt ist seit der Gründung stets der redaktionelle Medienspiegel und die intelligente Analyse durch hervorragend geschultes Personal. META legt größten Wert auf ein intelligentes Zusammenspiel von Technologie und menschlicher Kompetenz sowie auf die Implementierung von Kanälen wie Online und Social Media in der Medienbeobachtung. Täglich liefert META zahllose Medienspiegel und Analysen an Großkonzerne, Klein- und Mittelbetriebe, Start-Ups, Vereine und Privatpersonen.

