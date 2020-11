SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus: Verena Schweiger ist neue Klubvorsitzende

Wien (OTS/SPW) - Verena Schweiger wurde am Dienstagabend zur neuen Klubvorsitzenden der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus gewählt. Als Klubvorsitz-Stellvertreter wurde Dietmar Baurecht gewählt. Schweiger folgt damit auf Karl Skopek.****

Als begeisterte Sozialdemokratin setzt sich Verena Schweiger bereits seit 2015 als Bezirksrätin für die Kinder und Jugend im Bezirk, aber auch für einen zukunftsorientierten, liebenswerten Bezirk ein, damit alle Generationen eine lebenswerte Zukunft in Rudolfsheim-Fünfhaus haben.

„Als Klubvorsitzende ist mir der Austausch mit den Rudolfsheim-Fünfhauser*innen, aber auch mit den anderen Parteien im Bezirk besonders wichtig. Gerade in diesen Zeiten ist es wesentlich, das Verbindende vor das Trennende zu stellen. Meine Schwerpunkte liegen im Bereich Kinder und Jugend, leistbares Wohnen, Klima und Umwelt sowie Gesundheit“, so Schweiger.

Die 25jährige ist Bezirksgeschäftsführerin der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus, Bezirksrätin seit 2015 und sie hat die Sozialkommission geleitet.

„Ich bin seit Jahren im 15. Bezirk politisch aktiv. Dementsprechend freue ich mich darauf, die Interessen und Bedürfnisse der Rudolfsheim-Fünfhauser*innen noch stärker im Bezirksparlament vertreten zu dürfen. Wie mein Vorgänger werde auch ich eine starke Stimme für den 15. Bezirk sein!“, so Schweiger.

Ebenfalls seit 2015 ist Dietmar Baurecht als Bezirksrat im 15. Bezirk in der Kulturkommission aktiv und setzt auf gemeinsame Verbesserungen in seinem Heimatbezirk. Als Obmann des Kulturvereins Rudolfsheim ist ihm die aufstrebende Bezirkskultur sehr wichtig.

"Kultur vor Ort heißt lebendige Grätzl mitgestalten. Für mich ist es wichtig, dieses Angebot den Rudolfsheim-Fünfhauser*innen bieten zu können. Auch in Zeiten der Krise war es mir als Obmann wichtig, Kultur vor der Haustüre anbieten zu können. Dafür braucht man aber auch engagierte Helfer*innen und Ideengeber*innen. Gemeinsam umsetzen für den 15. Bezirk heißt die Devise", so Baurecht.

Diese Gemeinsamkeit ist ihm wichtig, um auch für die Rudolfsheim-Fünfhauser*innen gute Arbeit leisten zu können. Als Teamspieler, weiß er welche Erfolge erzielt werden können: "Nur ein gutes Team bringt den Ball ins Tor. Das möchte ich vor allem im Verkehr, in der Kultur und damit auch in der Bezirksentwicklung erreichen. Denn dort, wo man lebt, soll ein lebendiges Miteinander weiter gestärkt werden", so Baurecht.

„Ich freue mich sehr über die neue Klubobfrau, die 25-jährige SPÖ-Bezirksgeschäftsführerin und Kinder-und Jugendbeauftragte Verena Schweiger, die gemeinsam mit dem hochmotivierten sozialdemokratischen Bezirksrät*innenteam zukunftsorientierte Ideen umsetzen wird – damit Rudolfsheim-Fünfhaus auch für die nächsten Generationen lebens- und liebenswert bleibt“, so Dr.in Claudia Laschan, Gemeinderätin und Bezirksparteivorsitzende aus Rudolfsheim-Fünfhaus.

Der Bezirksvorsteher aus Rudolfsheim-Fünfhaus Gerhard Zatlokal blickt ebenfalls zuversichtlich in die Zukunft: „Die sozialdemokratischen Bezirksrät*innen verkörpern Erfahrung, Engagement, Durchsetzungsfähigkeit, Ideereichtum und Vielfalt. Sie kommen aus verschiedenen Berufen, Lebenswelten und Generationen. Gemeinsam wollen wir weiterhin konkrete Projekte umsetzen, damit sich alle Bezirksbewohner*innen im 15. Bezirk zu Hause fühlen können.“ (Schluss)

