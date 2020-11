Contacta: Rege Teilnahme bestätigt den Erfolg der erstmals virtuellen Karrieremesse der FH Salzburg

Salzburg/Puch-Urstein/Kuchl (OTS) - Bereits zum 16. Mal ging am 19. und 20. November 2020 die Job- und Karrieremesse Contacta über die Bühne - diesmal nicht direkt an der FH Salzburg, sondern virtuell. Persönliche Gespräche, Networking und das Suchen nach Jobs und Praktikumsstellen standen dabei wie bei einer „vor Ort“ Messe im Vordergrund.

40 Aussteller trafen an 2 Tagen auf 500 Studierende und Alumni

trafen an 2 Tagen auf 500 Studierende und Alumni 1200 Online-Gespräche über Text- bzw. Video Chats fanden statt

über Text- bzw. Video Chats fanden statt 300 Jobs und Praktika wurden angeboten



„Die Entwicklung rund um Covid-19 machte eine Durchführung der Contacta im bewährten Stil nicht möglich. Es ist aber für unsere Studierenden wichtiger denn je, schon während des Studiums Unternehmen aus verschiedenen Branchen kennenzulernen und Kontakt zu Unternehmen zu knüpfen. Daher haben wir uns für den digitalen Weg einer Online Messe entschieden“, berichten FH-Geschäftsführerin Doris Walter und FH-Geschäftsführer Raimund Ribitsch.

Jobmesse am Puls der Zeit



Über 40 Aussteller präsentierten sich online auf einem speziell entwickelten Messeportal. An den beiden Messetagen hatten Studierende dort die Gelegenheit, mit Unternehmen Gespräche zu führen und an Unternehmenspräsentationen teilzunehmen. „Virtuell heißt keinesfalls weniger persönlich oder interaktiv,“ erklärt Organisatorin Ingrid Langthaler vom Bereich Hochschulkommunikation und Marketing. Das digitale Messeportal bot die Möglichkeit, per Text- oder Video-Chat mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen.

Das virtuelle Format war sowohl für die FH als auch die Aussteller ein Novum. Dass auch „online“ funktioniert, zeigte aber die positive Resonanz: „Die Contacta war für uns sehr erfolgreich, da wir auch im virtuellen Format viele Gespräche mit interessanten Studierenden führen konnten“, erklärt Marcel Halwa von der Wüstenrot Datenservice GmbH. „Mit dem digitalen Format bekamen wir die Möglichkeit, uns trotz der aktuellen Umstände als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.“

Vernetzung im Fokus

Die Karrieremesse der FH Salzburg ist DIE Vernetzungsplattform für Studierende und Unternehmen. So öffnen sich die Türen zu interessanten Arbeitgebern, die neben Jobs auch Themen für Bachelor- oder Masterarbeiten, Praktikumsplätze oder Karriereangebote nach dem Studienabschluss anbieten.

Save the date:

Die nächste Karrieremesse Contacta wird im November 2021 stattfinden, wenn möglich wieder vor Ort an der FH Salzburg.

