UEFA Europa League auf PULS 4: Dundalk FC vs. SK Rapid morgen um 20:15 Uhr LIVE

Nach dem Heimsieg gegen Dundalk geht es für Rapid beim Rückspiel in Irland um die nächsten Big Points im Kampf um den zweiten Tabellenplatz

Wien (OTS) - Drei Punkte aus drei Spielen - keine ideale Ausbeute aber eine, mit der man in Hütteldorf vermutlich Leben kann beziehungsweise muss. Noch dazu, weil man nach dem Heimsieg gegen Dundalk im Auswärtsspiel in Irland die Möglichkeit hat, das Punktekonto weiter nach oben zu schrauben und im Rennen um den zweiten Tabellenplatz zu bleiben. PULS 4 überträgt das Spiel morgen ab 20:15 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Rapid Urgestein Markus Katzer wird als Co-Kommentator an der Seite von Michael Gigerl agieren.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Florian Knöchl

Kommentator: Michael Gigerl

Co-Kommentator: Markus Katzer

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner

Die Highlights aller weiteren Begegnungen des Spieltages, besonders ausführlich LASK gegen Royal Antwerpen und WAC gegen Dinamo Zagreb, präsentiert PULS 4 ab 23:15 Uhr.

UEFA Europa League: Dundalk FC vs. SK Rapid

Morgen, um 20:15 Uhr live auf PULS 4

Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com



