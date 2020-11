Aktuelle Geschäftsgruppeneinteilung im Magistrat der Stadt Wien

Wien (OTS/RK) - Die Geschäftsgruppeneinteilung wurde heute, Dienstag, vom Gemeinderat gemäß § 106 Abs. 2 der Wiener Stadtverfassung beschlossen und ist ab 24. November 2020 wirksam.

Die Geschäftsgruppen des Magistrats werden den sieben Verwaltungsgruppen wie folgt angepasst:

Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke (StR Peter Hanke)

Beteiligungen der Stadt Wien an privatwirtschaftlichen Unternehmen, Abgabewesen, Rechnungswesen, Erstellung des Voranschlags und des Rechnungsabschlusses der Stadt Wien, Mitwirkung bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes der Unternehmungen, Finanzplanung und finanzielle Projektkoordinierung, Abschluss von Finanzierungsübereinkommen, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsförderung, Angelegenheiten des Gewerbewesens; Personenstandsangelegenheiten; finanzielle Angelegenheiten des Magistrats, soweit sie nicht in den Aufgabenbereich einer anderen Geschäftsgruppe fallen; Arbeitsmarktpolitik; Tourismuspolitik, Betreuung des Wiener Tourismusverbandes; politische Koordination der Auslandsaktivitäten der Stadt und nahestehender Einrichtungen, insbesondere in wirtschaftspolitischen Angelegenheiten; Finanzierung und damit in Zusammenhang stehende rechtliche Angelegenheiten des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs; Direktinformation der Bevölkerung, Medienpolitik, Meinungsforschung, Presseförderung; internationaler Informationsaustausch; Statistik; Feuerwehr und Katastrophenschutz; Wahrnehmung der Rechte der Eigentümerin Stadt Wien bei der Wiener Stadtwerke Holding GmbH; Belange der Wiener Stadtwerke, insbesondere der Energiepolitik (Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung) und des öffentlichen Personennahverkehrs (Bau und Betrieb des öffentlichen Verkehrsnetzes) einschließlich der Vernetzung neuer umweltfreundlicher und innovativer Mobilitätsformen, strategische Energieangelegenheiten wie grundsätzliche Fragen der Energiepolitik im Zusammenhang mit den Wiener Stadtwerken, sowie die Wahrnehmung der Überwachungsfunktionen des Elektrizitätsmarktes auf Grund des Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes.

Zugehörige Magistratsabteilungen:

Magistratsabteilung 5 Finanzwesen

Magistratsabteilung 6 Rechnungs- und Abgabenwesen

Magistratsabteilung 23 Wirtschaft, Arbeit und Statistik

Magistratsabteilung 27 Europäische Angelegenheiten

Magistratsabteilung 53 Presse- und Informationsdienst

Magistratsabteilung 63 Gewerberecht, Datenschutz und Personenstand

Magistratsabteilung 68 Feuerwehr und Katastrophenschutz

Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz (Vbgm. StR. Christoph Wiederkehr)

Bildungspolitik, elementare Bildung, Schulfragen, außerschulische Jugendarbeit, Integrationspolitik, fremdenrechtliche Angelegenheiten, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Koordination sämtlicher Fragen der Kinder- und Jugendhilfe, Bäderverwaltung, Angelegenheiten der Transparenz.

Zugehörige Magistratsabteilungen:

Magistratsabteilung 10 Kindergärten

Magistratsabteilung 11 Kinder- und Jugendhilfe

Magistratsabteilung 13 Bildung und Jugend

Magistratsabteilung 17 Integration und Diversität

Magistratsabteilung 35 Einwanderung und Staatsbürgerschaft

Magistratsabteilung 44 Bäder

Magistratsabteilung 56 Schulen

Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport (StR Peter Hacker)

Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz; Gesundheitspolitik in Richtung „Gesunde Stadt“; Gesundheits- und Sozialplanung, Krankenanstaltenfinanzierung; Angelegenheiten der Krankenanstalten und Pflegeheime, Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst; Pflegesicherung und Betreuung zu Hause einschließlich sozialer Dienstleistungen; rechtliche Angelegenheiten des Gesundheits- und Sozialwesens sowie der Sozialversicherung; Sozialpolitik, Betreuung der älteren Generation, Koordination der Behindertenhilfe; Angelegenheiten des Fonds Soziales Wien; Hochbau und Haustechnik im Gesundheitswesen; Sportpolitik, insbesondere Förderung des Breiten-, Leistungs- und Spitzensportes.

Zugehörige Magistratsabteilungen:

Magistratsabteilung 15 Gesundheitsdienst

Magistratsabteilung 24 Strategische Gesundheitsversorgung

Magistratsabteilung 40 Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht

Magistratsabteilung 51 Sport Wien

Magistratsabteilung 70 Berufsrettung Wien

Wiener Gesundheitsverbund

Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen (Vbgm.in. StRin Kathrin Gaál)

Wohnungspolitik, Wohnbauförderung, städtischer Wohnhausbau, Wohnungsverbesserung und Wohnhaussanierung, Stadterneuerung; Schlichtungsstelle für Wohnrechtsangelegenheiten; Verwaltung und Erhaltung städtischer Wohnhäuser; Hochbau für die Bereiche des Sozial , Kultur , Schul und Sportwesens, für Amtsgebäude und verschiedene Nutzbauten, Haustechnik, Amtshäuserverwaltung, Immobilienwesen und Bodenbeschaffungspolitik, baubehördliche Angelegenheiten, rechtliche Bau , Energie , Eisenbahn und Luftfahrtangelegenheiten, Versuchs- und Forschungsanstalt, Frauenförderung und Koordinierung von Frauenangelegenheiten.

Zugehörige Magistratsabteilungen:

Magistratsabteilung 25 Technische Stadterneuerung

Magistratsabteilung 34 Bau- und Gebäudemanagement

Magistratsabteilung 37 Baupolizei

Magistratsabteilung 39 Prüf , Inspektions- und Zertifizierungsstelle

Magistratsabteilung 50 Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten

Magistratsabteilung 57 Frauenservice Wien

Magistratsabteilung 64 Bau , Energie , Eisenbahn- und Luftfahrtrecht

Magistratsabteilung 69 Immobilienmanagement

Stadt Wien - Wiener Wohnen

Geschäftsgruppe Innovation, Stadtplanung und Mobilität (StRin Ulli Sima)

Digitalisierung und Smart City, elektronische Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Regional- und Stadtentwicklungsplanung, Stadtplanung, städtebauliche und architektonische Gestaltung, Stadt- und Ortsbildpflege, Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung, Fragen der Transeuropäischen Verkehrsnetze, generelle Verkehrsplanung, Verkehrskoordination, Parkraumüberwachung, rechtliche Verkehrsangelegenheiten; Stadtvermessung, Stadtforschung, Straßenverwaltung und Straßenbau, Brückenbau, öffentliche Beleuchtung, Märkte und Lebensmittelkontrollen, KonsumentInnenschutz, Preiskontrolle, Hochwasserschutz, Wasserbau, Altlasten, Gewässer und Gewässerbegleitflächen, Gewässerschutz.

Zugehörige Magistratsabteilungen:

Magistratsabteilung 01 Wien Digital

Magistratsabteilung 18 Stadtentwicklung und Stadtplanung

Magistratsabteilung 19 Architektur und Stadtgestaltung

Magistratsabteilung 21 A Stadtteilplanung und Flächenwidmung Innen-Südwest

Magistratsabteilung 21 B Stadtteilplanung und Flächenwidmung Nordost

Magistratsabteilung 28 Straßenverwaltung und Straßenbau

Magistratsabteilung 29 Brückenbau und Grundbau

Magistratsabteilung 33 Wien leuchtet

Magistratsabteilung 41 Stadtvermessung

Magistratsabteilung 45 Wiener Gewässer

Magistratsabteilung 46 Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten

Magistratsabteilung 59 Marktamt

Magistratsabteilung 65 Rechtliche Verkehrsangelegenheiten

Magistratsabteilung 67 Parkraumüberwachung

Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie und Personal (StR Jürgen Czernohorszky)

Klimapolitik, Umweltpolitik, Personalangelegenheiten der Bediensteten der Stadt Wien, Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten; Landschaftspflege und Grünflächensicherung; Daseins-vorsorge, Ver- und Entsorgungswesen, Abfallwirtschaft, Recycling, Veterinärwesen und Tierschutz, Stadtservice für alle Wienerinnen und Wiener, Stadtinformation; BürgerInnenbeteiligung und Angelegenheiten der Agenda 21, zentraler Einkauf, ökologische Fragen der Energiepolitik, sowie die Energieplanung.

Zugehörige Magistratsabteilungen:

Magistratsabteilung 2 Personalservice

Magistratsabteilung 3 Bedienstetenschutz und berufliche Gesundheitsförderung

Magistratsabteilung 20 Energieplanung

Magistratsabteilung 22 Umweltschutz

Magistratsabteilung 31 Wiener Wasser

Magistratsabteilung 36 Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen

Magistratsabteilung 42 Wiener Stadtgärten

Magistratsabteilung 48 Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark

Magistratsabteilung 49 Forst- und Landwirtschaftsbetrieb

Magistratsabteilung 54 Zentraler Einkauf und Logistik

Magistratsabteilung 58 Wasserrecht

Magistratsabteilung 60 Veterinäramt und Tierschutz

Magistratsabteilung 62 Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten

Wien Kanal

Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft (StRin Veronica Kaup-Hasler)

Kulturpolitik, Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsförderung, Förderung der Altstadterhaltung, Denkmalpflege und kulturelles Erbe, Kulturvermittlung, wissenschaftliche Stiftungen und Fonds, kulturelle Auslandsbeziehungen, Archiv und Bibliothekswesen, Angelegenheiten der Museen der Stadt Wien, Stadtarchäologie.

Zugehörige Magistratsabteilungen:

Magistratsabteilung 7 Kultur

Magistratsabteilung 8 Wiener Stadt und Landesarchiv

Magistratsabteilung 9 Wienbibliothek im Rathaus

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse