FPÖ – Hofer: 180 (!!) Millionen für Regierungsinserate ebenfalls in Ausschreibung

Schwarz-Grün wirft das hart verdiente Geld der Steuerzahler mit beiden Händen aus dem Fenster

Wien (OTS) - Nach Bekanntwerden des 30 Millionen schweren Auftrags für PR-Maßnahmen der Bundesregierung ist nun eine weitere Ausschreibung bekannt geworden. Für „Media-Agenturleistungen inkl. Mediaschaltungen in Angelegenheiten der allgemeinen Regierungspolitik und Informationstätigkeiten der Bundesregierung“ wurde über die Bundesbeschaffungsagentur eine Ausschreibung mit einem Gesamtrahmen von 180 Millionen Euro für vier Jahre gestartet. „Die schwarz-grüne Bundesregierung plant also, pro Jahr um 45 Millionen Euro zu inserieren. Das ist nichts anderes als das Vorhaben, sich eine regierungsfreundliche Berichterstattung in den Medien zu erkaufen. Was mit Sonderförderungen zur Coronazeiten begonnen hat, soll nun also auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden“, zeigt sich FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer erbost.

Ein Blick in die Medientransparenz-Datenbank der Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde zeigt, dass diese Summe alles bisher Dagewesene sprengt. Im Jahr 2019 haben die Ministerien Inserate und Medienkooperationen um rund 19,34 Millionen Euro geschaltet. Die nun pro Jahr im Schnitt veranschlagten 45 Millionen Euro bedeuten eine Verdoppelung dieser Ausgaben. „In diesen Krisenzeiten sind diese geplanten Ausgaben zur Eigenwerbung eine dekadente Vorgangsweise. Die Ausschreibung muss sofort gestoppt werden“, fordert Hofer, der den Bundeskanzler auch daran erinnert, dass am Ende des die Dekadenten am Ende immer von jenen besiegt würden, die sie selbst für Barbaren halten.

