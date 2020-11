VI-Engineers: Aufgrund des großen Verkaufserfolges in Velm startet die 2. Bauphase

Das VI-Engineers Projekt Velm in der Marktgemeinde Himberg mit der einzigartigen Einfamilienhaussiedlung kommt bei den Kunden sehr gut an. Es startet planmäßig die zweite Bauphase.

Leistbarer Wohnraum ist heute kaum noch zu finden. Doch uns als Projektentwickler gelingt es bisher sehr gut, dass wir mit neuen Standorten und Konzepten in Wien, Niederösterreich und Burgenland hier das Optimum für unsere Kunden herausholen und gleichzeitig der Natur ihren Raum lassen. Robert Happel, Geschäftsführer der VI-Engineers

Wien (OTS) - Die Häuser direkt am See und am Waldrand sind nur 10 Kilometer von der Wiener Stadtgrenze entfernt. Im Seequartier entstehen neun Einfamilienhäuser und zwölf Doppelhäuser mit Garten, entweder mit direktem Zugang oder mit Zutritt über die Badewiese zum naturnah angelegten Badesee. Weitere 24 Häuser grenzen direkt an den Auwald. Die Nähe zu Wien bei gleichzeitigem Natur- und Sporterlebnis in und um Velm sind bei den schlüsselfertigen Häusern mit Eigengarten beim Wald- und Seequartier überzeugende Argumente bei den Kunden. Robert Happel, Geschäftsführer der VI-Engineers: „Leistbarer Wohnraum ist heute kaum noch zu finden. Doch uns als Projektentwickler gelingt es bisher sehr gut, dass wir mit neuen Standorten und Konzepten in Wien, Niederösterreich und Burgenland hier das Optimum für unsere Kunden herausholen und gleichzeitig der Natur ihren Raum lassen.“

Exklusive Ausstattung

Im Wald- und Seequartier Velm werden Häuser in hochwertiger Ziegelmassivbauweise mit einer Wohnfläche von 120 bis 140 Quadratmeter gebaut, somit ist auch Home-Office in ansprechender Umgebung möglich. Die Grundstücksflächen reichen von 260 bis zu 665 Quadratmeter. Jedes Haus hat einen eigenen Garten mit Terrasse. Bei einigen Häusern im Seequartier reicht der Holzsteg direkt in den Badesee. Besonderes Augenmerk wird auf eine exklusive Ausstattung mit Fußbodenheizung, elektrisch betriebenem Sonnenschutz, Markenarmaturen, Gerätehäuschen im Garten und Parkettböden in den jeweiligen Häusern gelegt. Inkludiert sind auch zwei Autostellplätze pro Haus auf eigenem Grund, die auf Wunsch gegen Aufpreis mit einem Carport überdacht werden können. Die Anlage verfügt zudem über einen großzügigen Kinderspielplatz, einen Tennis- und Beachvolleyballplatz plus eine allgemeine Badewiese. Happel: „Viele der zur Verfügung stehenden Immobilien haben bereits Käufer gefunden, jedoch sind noch einzelne, sehr interessante Objekte zu haben.“

Details unter: www.waldseequartier.at

Fotolink: https://flic.kr/s/aHsmLt9rTQ

Rückfragen & Kontakt:

VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG

Susanne Schrenk, Kommunikation – PR & Marketing

Tel.: +43 (0)1 890 33 09 – 11

Mobil: +43 (0) 664 888 66 926

Email: s.schrenk @ vi-engineers.com



Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 124 29 76

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at