ghost.company erhält Österreich-Etat für Angelini Pharma

Tantum Verde, Tantum Natura, TantoGrip sowie Libretto im Fokus der Betreuung

Perchtoldsdorf (OTS) - Die Perchtoldsdorfer Digital- und Werbeagentur ghost.company wird von Angelini Pharma als Full-Service-Agentur ihrer Produkte in Österreich engagiert. Agenturchef Michael Mehler freut sich über einen weiteren großen Kunden im Bereich Pharma und Gesundheit. „Im Fokus stehen zunächst die Produkte der Tantum-Familie: also Tantum Verde, Tantum Natura, TantoGrip sowie Libretto“, erzählt Mehler. „Mit Tantum Verde die Nr. 1 in diesem Segment zu betreuen, ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen“, ergänzt der Agenturchef.

Als eine der führenden Werbe- und Digital-Agenturen Österreichs kann die ghost.company auf eine langjährige Expertise im Gesundheits- und OTC-Bereich verweisen. Zahlreiche erfolgreiche Produkteinführungen und Positionierungen von nachhaltig starken Marken gehen auf das Konto der „ghosts“.

Auch Yuri Vlasak, Marketingmanager bei Angelini Pharma hat hohe Erwartungen: „Wir sind mit der ghost.company strategisch und kreativ ausgezeichnet aufgestellt und versprechen uns aus dieser intensiven Zusammenarbeit auch den entsprechenden Output“, so Vlasak.

Full-Service-Betreuung inklusive Online-Aktivitäten

Für ghost.company stellt der neue Kunde einen weiteren Etatgewinn dar, der auf das Leistungsspektrum der Agentur setzt. Die Digital- und Werbeagentur aus Niederösterreich zeichnet für alle Aktivitäten der Full-Service-Betreuung verantwortlich und wird auch online kreative wie strategische Akzente setzen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Johannes Martschin, Martschin & Partner GmbH, Strategische Kommunikationsberatung, Döblergasse 4/Top 6, 1070 Wien,

Tel.: 01/409 77 20, martschin @ martschin.com, www.martschin.com