Giving Tuesday: Nachhaltige Hilfe für Kinder in Not

Jede Spende an SOS-Kinderdorf am „Tag des Gebens“ (1.12.) unterstützt nachhaltige Projekte im SOS-Kinderdorf Seekirchen. Die ersten 15.000 Euro werden verdoppelt.

Wien (OTS) - Am Black Friday und Cyber Monday wird längst nicht mehr nur in Amerika, sondern auch hierzulande fleißig eingekauft. Seit 2012 hat sich im Anschluss an die beiden Tage ein dritter etabliert – der Giving Tuesday. Die Idee dahinter: Nachdem man sich selbst etwas gegönnt oder die ersten Weihnachtsgeschenke besorgt hat, denkt man an andere, die sich keinen Einkaufsbummel leisten können. „Wir befinden uns in einem krisenhaften Jahr, in dem Solidarität und Zusammenhalt besonders wichtig sind. Ein riesengroßes Danke daher allen Menschen, die uns auch in diesen schwierigen Zeiten dabei unterstützen, Kindern und Jugendlichen ein liebevolles Zuhause zu geben“, so Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf.



Am Giving Tuesday sammelt SOS-Kinderdorf in einer 24-Stunden-Aktion Spenden für nachhaltige Projekte im SOS-Kinderdorf Seekirchen. „Kinder und Jugendliche machen sich Sorgen um den Planeten. Und das zu Recht! Wir bemühen uns, jungen Menschen eine nachhaltige Perspektive zu geben. Das beginnt in ihrem direkten Lebensraum“, so Moser.



Ein Zuhause mit Zukunft

Im SOS-Kinderdorf Seekirchen wird seit Jahren auf ressourcenschonendes und energieeffizientes Bauen gesetzt. Derzeit entstehen durch Umbauten und Umgestaltung eine neue Kinderwohngruppe, ein multifunktionales Kreativ- und Therapiehaus und mehr Grün- und Spielflächen im Dorf. Denn in nachhaltigen und kindgerechten Lebensräumen können sich Kinder und Jugendliche am besten entfalten und gesund groß werden.



Doppelt Gutes tun

24 Stunden lang werden am 1. Dezember online Spenden für eine nachhaltig gute Zukunft von Kindern und Jugendlichen gesammelt. Zwei treue Partner von SOS-Kinderdorf, Bosch Hausgeräte Österreich und die Raiffeisen Bausparkasse, liefern einen zusätzlichen Anreiz zum Spenden: Sie verdoppeln die ersten 15.000 Euro, die am Giving Tuesday an SOS-Kinderdorf gespendet werden.



Online Spenden: www.sos-kinderdorf.at/giving-tuesday

SMS-Spenden mit gewünschtem Spendenbetrag an 0676 800 7010, Kennwort: GIVING

