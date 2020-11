Gerti Reiss Schulungspreis an DIABÄR Projekt „Schüler für Schüler“

Mit dem mit EUR 5.000,- dotierten Gerti Reiss Schulungspreis von Sanofi wurde wieder ein Projekt im Bereich der Diabetesschulung und Kompetenzvermittlung ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltdiabetestags 2020 wurde am 20. November 2020 bereits zum zehnten Mal der mit EUR 5.000,- dotierte Gerti Reiss Schulungspreis von Sanofi im Zuge der virtuellen ÖDG Jahrestagung vergeben. Ausgezeichnet werden dabei vorbildliche Initiativen und Projekte im Bereich der Diabetesschulung und Kompetenzvermittlung.

Der Preis ging in diesem Jahr an ein Projekt des Vereins „DIABÄR“. Für das Projekt „Schüler für Schüler“ wurde eine Videoserie entwickelt, in der in Kurzvideos in einem Gespräch zwischen Arzt und Betroffenem mit Vorurteilen zu Diabetes aufgeräumt und Awareness für diese Erkrankung geschaffen werden soll.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit unseren Videos Schülern und Klassengemeinschaften einen Einblick in das Leben mit Diabetes zu geben, Awareness für die Erkrankung zu schaffen und Jugendlichen mit Diabetes das Leben im Schulalltag zu erleichtern“ , so Thomas Führer, selbst Betroffener und Initiator des Projekts.

„Wir freuen uns in dieser wichtigen Anfangs- und Aufbauphase sehr über die Auszeichnung unseres Projekts mit dem Gerti Reiss Schulungspreis. Gerade in Zeiten der Coronakrise ist ein Videoprojekt ein sicherer und wichtiger Weg die Awareness für Risikogruppen wie Diabetiker zu steigern“ , unterstreicht Hubert Reininger, Obmann des Vereins „DIABÄR“.

Auch für Sanofi selbst ist die zehnte Preisverleihung des Gerti Reiss Schulungspreises ein Grund zu feiern: „2020 feiern wir ein besonderes Jubiläum: Bereits seit zehn Jahren unterstützen wir mit dem Gerti Reiss Schulungspreis Menschen mit Diabetes im Therapiemanagement und in ihrer Kompetenz im Umgang mit der chronischen Erkrankung“, so Tvrtko Karuza, Medical Lead Diabetes Sanofi Österreich.

Diabetes in Zeiten von Corona

Es gibt – auch im 2. Lockdown – keinen Anlass zur Verunsicherung oder Panik. "Wenn die Corona-Pandemie eines zeigt, dann wie wichtig regelmäßige und hochwertige PatientInnenschulungen und der Austausch zwischen betreuendem Arzt und der Patientin bzw. des Patienten sind – dieses Projekt ist eine faszinierende Ergänzung zu dem bisherigen Behandlungsangebot für unsere jungen PatientInnen mit Typ 1 Diabetes, es zielt darauf ab, das Verständnis für die Erkrankung in der unmittelbaren Umgebung zu verbessern und soll gleichzeitig den Betroffenen Unterstützung im Umfang mit ihrer Erkrankung geben. Wir freuen uns daher sehr, dieses Projekt von Seite der Österreichischen Diabetes Gesellschaft unterstützen zu können“ , so Univ.-Prof. Dr. Susanne Kaser, Präsidentin der ÖDG.

Über den Gerti Reiss Schulungspreis

Gertrude Reiss war eine langjährige verdienstvolle Mitarbeiterin von Sanofi und bis zu ihrem frühen Tod eine hervorragende und engagierte Diabetesberaterin. Ihr Ziel war es, chronisch kranke Menschen durch Therapiekompetenz im Bereich Diabetes und metabolisches Syndrom zu unterstützen. Mit dem „Gerti Reiss Schulungspreis“ sollen die von ihr geschaffenen Strukturen sowie deren Weiterentwicklung und fortlaufende Evaluierung gesichert werden. Eine unabhängige Fachjury bestimmt jährlich den Gewinner der eingereichten Projekte.

Über die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG)

Die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) ist die ärztlich-wissenschaftliche Fachgesellschaft der österreichischen Diabetes-Experten und Diabetes-Expertinnen. Ordentliche Mitglieder der Gesellschaft sind Ärzte und Ärztinnen und wissenschaftlich einschlägig orientierte Akademiker und Akademikerinnen. Assoziierte Mitglieder sind Diabetesberater und Diabetesberaterinnen und Diätologen und Diätologinnen. Die Österreichische Diabetes Gesellschaft sieht es als ihre Aufgabe, die Gesundheit und Lebensqualität von Menschen mit Diabetes mellitus zu verbessern. Sie setzt sich daher für die Anliegen der Betroffenen ein. Sie fordert und fördert die stetige Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus. Sie unterstützt die Forschung und verbreitet wissenschaftliche Erkenntnisse aller den Diabetes berührenden Fachgebiete sowohl zur Verbesserung der medizinischen Betreuung als auch zur bestmöglichen Vorbeugung von Neuerkrankungen. Weitere Informationen zur ÖDG unter www.oedg.at

Über Sanofi



Sanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unseren Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen Arzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung.



Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt. Sanofi, Empowering Life.

