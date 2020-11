Vitale Power und Glow – Anti-Aging-Infusionen bei absolut schön Wien

Mit den Anti-Aging-Infusionen bei Dr. Doris Wallentin in Wien wird der Körper mit wichtigen Vitalstoffen versorgt

Wien (OTS) - Gerade in stressigen und gesundheitlich herausfordernden Zeiten steigt der Vitalstoffbedarf und lässt sich über die Nahrung nicht mehr decken. Die allgegenwärtigen Nahrungsmittelergänzungen versprechen zwar Abhilfe, deren Wirkstoffe kommen laut Studien aber nur zu 15 % in der Zielzelle an. Dr. Doris Wallentin bietet ab sofort in ihrer Wiener Ordination absolut schön Anti-Aging-Infusionen an, mit denen im Gegensatz zur Tablettenform eine 100%ige Bioverfügbarkeit der Vitalstoffe erreicht wird.

Die Anti-Aging-Infusion enthält hochdosiertes Vitamin C, Vitamin A, Vitamin B1, B2 und B6 gepaart mit Calcium, Selen, Zink, Magnesium, Kupfer und Folsäure. Damit fördert sie das gesundheitliche Gleichgewicht, steigert die Stressresistenz und den Energiehaushalt und beschleunigt alle wichtigen Stoffwechselvorgänge. Eine Anti-Aging-Infusion bei absolut schön kostet 95 €, zwei kosten 180 € und vier Infusionen kommen auf 350 €. Dr. Wallentin empfiehlt eine Infusion wöchentlich. Zudem können die Infusionen mit allen anderen Anti-Aging-Behandlungen bei absolut schön kombiniert werden.

