Komplettes Rebranding der Influenceragentur FOLLOW Austria

Vorreiteragentur im Bereich Influencermarketing unterzog sich einem kompletten Marken-Rebranding und firmiert ab sofort in der Wiener Innenstadt

Wien (OTS) - Die Influencer- und Werbeagentur FOLLOW Austria, welche als eine der ersten Influenceragenturen Österreichs startete und sich mit einer Vielzahl von Kunden und Kooperationspartnern einen Namen in der heimischen Kreativlandschaft machte, hat sich dazu entschieden, mit einem Rebranding der Marke einen neuen Touch zu verleihen.

„Veränderung ist immer mit Widerstand verbunden – aber es war an der Zeit, neue Wege zu gehen. Wir hatten bereits eigene Marken und wurden dann zur Agentur. Womit wir damals gestartet sind, spiegelt einfach nicht mehr unseren heutigen Agenturalltag wieder. Ein hoch ambitioniertes Team, Großkunden und die Erschließung neuer Branchen – und die wenigsten wissen davon. Deswegen das große Rebranding.“, so Ilja Jay Lawal und Pedram Parsaian, Gründer und Geschäftsführer von FOLLOW Austria.

In den vergangenen Monaten wurde das Team vergrößert, das Kundenportfolio erweitert und ein neues Büro am Wiener Schwedenplatz bezogen. Dieses wurde in aufwändigen Umbauarbeiten in eine kreative Spielwiese für Influencer, Marken und innovative Konzepte verwandelt.

Der neue Firmensitz in der Vorlaufstraße 2 im 1. Wiener Gemeindebezirk, bietet ein eigenes Fotostudio, wie auch einen großen Besprechungssaal, der binnen Minuten in einen Laufsteg umgebaut werden kann. So werden nicht nur sämtliche Kompetenzen des Hauses perfekt verknüpft, sondern auch sämtliche Brands.

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit

Was hat sich verändert? FOLLOW Austria bleibt weiterhin kreativ, vielseitig und modern. Das Rebranding wird die Marke allerdings in Zukunft nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich in eine neue Richtung lenken. Ein großer Fokus ist die Tatsache, dass im Hintergrund ein eigenes Markenportfolio aufgebaut und gepflegt wird. Bekannte Brands wie TrueYou, Cørbo & Co. sprechen für sich.

Dieses hauseigene Markenportfolio ermöglicht innovative Ansätze und Synergien, die es in dieser Form innerhalb der Agenturlandschaft noch nicht gibt.

Die neue Website FOLLOW Austria

