FPÖ: Teufel will es krachen lassen

Kein Feuerwerksverbot zu Silvester

St. Pölten (OTS) - Vehement gegen ein angedachtes Verbot von Silvesterfeuerwerken, sprach sich heute der freiheitliche Wirtschaftssprecher LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel, aus Niederösterreich aus. „Die Menschen haben ein Recht darauf es zum Jahreswechsel ordentlich krachen zu lassen, zumal das Jahr 2020 nicht unbedingt das beste war“, so Teufel.

Alle Jahre wieder werde versucht, die Tradition der Silvesterfeuerwerke mit absurden Begründungen zu verhindern, beziehungsweise zu kriminalisieren. Angefangen von der Feinstaubbelastung bis hin zur Brandgefahr, ist den Gegnern kein Argument zu sehr an den Haaren herbeigezogen, um den Österreichern den Jahreswechsel zu vermiesen, so Teufel. Besonders skurril sei der jüngste Vorstoß aus Oberösterreich, wo man sogar die Corona-Krise als Argument für ein Verbot bemühe.

Abgesehen davon, dass sich in den Bundesländern und Gemeinden in denen bereits ein Verbot bestehe, ohnehin niemand daran halte – siehe Wien, sei die Verknüpfung von Feuerwerken mit Covid-19 nur ein vorgeschobenes Argument, um der Bevölkerung weitere Freiheiten zu nehmen. „Lassen wir es zu Silvester ordentlich krachen und zeigen der Regierung, was wir von derartigen Schnapsideen halten“, so Teufel.

