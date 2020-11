Daibau veröffentlicht aktualisierte Preise für Malerarbeiten

Wien/Graz (OTS) - Heute hat die Firma Daibau die neuesten Angaben zu den Preisen von Malerarbeiten in Österreich veröffentlicht. Basierend auf der Prüfung von mehreren tausend Projekten im letzten Halbjahr hat die Firma die Richtpreise für mehr als 15 unterschiedliche Arten von Malerarbeiten aktualisiert.

Die Kosten für einen Fassadenanstrich mit wasserabweisender Acryl-Fassadenfarbe bewegen sich zwischen 16 EUR/m2 und 23 EUR/m2. Die Preisunterschiede entstehen aus den Preisunterschieden in den einzelnen Regionen Österreichs, die auf die Kaufkraft der Bevölkerung in den einzelnen Ortschaften zurückzuführen ist. Die Preise für Maleraufträge, die von Malern in Wien und Graz ausgeführt wurden, befinden sich an der oberen Preisgrenze, während man in Kleinstädten oder auf dem Lande mit Preisen am unteren Ende der Preisspanne rechnen kann.



Der Preis für einfaches Tünchen mit Dispersionsfarbe einschließlich der Kosten für die Farbe beträgt 2,5 EUR/m2 bis 4.5 EUR/m2. Die Kosten für anspruchsvollere Arbeiten, wie etwa das Auftragen von Putz oder eines mehrschichtigen Wand- oder Deckenanstrichs betragen zwischen 40 EUR/m2 und 55 EUR/m2.



Die Kosten für Malerarbeiten können sich aber auch auf die Kosten für das Streichen von Holzfassaden und Dachvorsprüngen beziehen. Die Kosten für einen doppelschichtigen Anstrich für Holzfassaden und Dachvorsprünge betragen zwischen 5,5 EUR/m2 und 9,5 EUR/m2. Um zu vermeiden, dass die Wohnung während der Arbeit verschmutzt wird, sollte man sich für das Abdecken der Bodenflächen mit Abdeckvlies und die Fixierung mit Klebeband entscheiden, was zwischen 2,5 EUR/m2 und 4,5 EUR/m2 kostet.



„Malerarbeiten gehören zu den gefragtesten Bauarbeiten in Österreich. Weil sich Angebote verschiedener Firmen untereinander unterscheiden, sind wir der Ansicht, dass es für Auftraggeber sehr nützlich sei, in jedem Augenblick die Möglichkeit zu haben, die aktuellen Preise für Malerarbeiten einzusehen“, erklärt mag. Gregor Cernelc, Direktor der Firma Daibau GmbH.



Die aktuellen Preise für ausnahmslos alle Malerarbeiten erhalten Sie auf der Webseite: Maler und Malerarbeiten Kosten.



Über Daibau

Daibau ist eine digitale Plattform für den Bauleistungsmarkt, die bereits seit 2012 für digitale Optimierung des Bauleistungsmarktes in Europa sorgt. Daibau.at arbeitet bereits mit mehr als 15.000 Handwerkern zusammen, welche die Vorzüge des Systems Daibau nutzen, um ihren Verkauf zu steigern, Zeit zu sparen und eine Übersicht über die Nachfrage am Markt zu gewinnen. Zufriedene Kunden sparen Zeit, während gute Handwerker sehr einfach ihre Qualität hervorheben und ihr Geschäft verbessern können.

