SO’VIE zaubert weihnachtlichen Schokolade-Genuss ins Haus

Versüßen Sie sich und Ihren Liebsten das schönste Fest des Jahres mit der farbenfroh strahlenden österreichischen Edelschokolade von SO’VIE.

Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit. Wir möchten mit unseren hochwertigen Produkten das schönste Fest im Jahr noch zusätzlich versüßen. Unsere farbenfrohe Schokolade soll glücklich machen, positive Emotionen erzeugen und Freude schenken Dmitry Ushakov, Geschäftsführer SO'VIE

Wien (OTS) - Karamell, das wohlig warm auf der Zunge zergeht, beruhigender Lavendelgeschmack in der hektischen Vorweihnachtszeit oder Mojito Minze für sonnige Momente im kalten Winter? Die exquisiten Edelpralinen von SO’VIE bringen Farbe in die graue Jahreszeit und lassen Weihnachten hell und bunt erstrahlen.

Der Name SO’VIE steht für süße Meisterwerke in einzigartigem Design und unverwechselbarem Geschmack, ressourcenschonend produziert in Österreich. Dabei steht beste Qualität für SO’VIE an oberster Stelle: beginnend bei der Verwendung hochwertiger Schokolade mit geringstem Zuckeranteil bis hin zur Bemalung mit natürlicher Lebensmittelfarbe ohne Zusatzstoffe. Jedes Stück von SO’VIE ist dabei ein Unikat: mit viel Liebe zum Detail von Hand gefertigt, bemalt und verpackt und wenn möglich sogar innerhalb von Wien mit dem Fahrrad geliefert. Das ist gelebte Nachhaltigkeit. Die exquisiten Pralinen in sechs Geschmacksrichtungen sind auch in der veganen Variante erhältlich, für eine nachhaltige Zukunft und vollendeten Schokoladegenuss mit gutem Gewissen und ohne tierische Produkte.

„Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit. Wir möchten mit unseren hochwertigen Produkten das schönste Fest im Jahr noch zusätzlich versüßen. Unsere farbenfrohe Schokolade soll glücklich machen, positive Emotionen erzeugen und Freude schenken“ , so das junge Wiener Startup-Unternehmen, bestehend aus dem Geschäftsführer Dmitry Ushakov und seinen zwei Chocolatiers-Meistern.

Lassen Sie Weihnachten 2020 in einem ganz besonderen Glanz erstrahlen und schenken Sie Ihren Liebsten unendlichen Genuss von SO’VIE. Erhältlich ist die Schokolade von SO’VIE im eigenen Webshop. In der Produktpalette sind Pralinen, Pralinenriegel und Schokoladetafeln zu finden. Da die Pralinen nur frisch und zum baldigen Verzehr produziert werden, wird jede Bestellung sorgfältig gekühlt per Post direkt zu Ihnen nach Hause geliefert. Angepasst an die aktuellen gesetzlichen Verordnungen hoffen wir, nach dem 6. Dezember 2020 auf Anfrage auch wieder eingeschränkt die Möglichkeit einer Selbstabholung und Verkostung vor Ort im 1. Wiener Bezirk in YOUR Kitchen, dem Unternehmens- und Produktionsstandort von SO’VIE, anbieten zu können, selbstverständlich unter Einhaltung aller gesetzlichen Hygienemaßnahmen.

Lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren und besuchen Sie unsere Website, den YouTube Chanel oder die Social Media Seiten (Facebook und Instagram).



Hier geht's zum Webshop Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

SO’VIE

Dmitry Ushakov (CEO)

0043-664-9159715

office @ so-vie.at

Wipplingerstraße 15/5, 1010 Wien