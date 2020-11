SOS - Save our Semester: GRAS startet Petition für bildungs- und sozialpolitische Sicherheit der Studierenden

Mit einem Forderungskatalog wollen die Grünen und Alternativen Student_innen die unklare Situation der Studierenden verbessern

Wien (OTS) - Seit knapp zwei Monaten läuft mittlerweile das Wintersemester - doch die Situation an den Hochschulen ist noch immer unklar. Die Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS) geben sich damit nicht zufrieden und starten eine Petition um die prekäre Situation der Studierenden zu verbessern. “Obwohl die Probleme der Studierenden bekannt sind verschließt Minister Faßmann die Augen und ignoriert uns”, kritisiert Keya Baier, GRAS-Aktivistin und Vorsitzende der ÖH Uni Salzburg. “Studierende sind durch die Krise in prekärste Situationen gekommen - trotzdem gibt es keine Unterstützung. Wir können so nicht weitermachen und fordern mit unserer Petition endlich Klarheit!”, so Baier.

Gerade im bildungspolitischen Bereich zeigt sich die Unklarheit für die Studierenden besonders stark: So gibt es weder einheitliche Regelungen für Distanzlehre noch eine Anpassung im Studienrecht. “Für uns ist klar: es braucht eine neue Verordnung um der aktuellen Situation gerecht zu werden. Dabei muss Faßmann endlich bundesweite Regeln für das Distance-Learning erarbeiten und ein erfolgreiches Vorankommen im Studium sicherstellen!”, so Baier.

Nachdem durch die Krise unzählige Studierende ihren Job verloren und häufig aufgrund geringfügiger Anstellungsverhältnisse nicht vom Kurzarbeits-Modell abgefangen werden bleibt für viele nichts übrig. Baier fordert deshalb einen Unterstützungsfonds: “Ein staatlich finanzierter Härtefallfonds und die Rückerstattung der Studiengebühren sind längst überfällig und dringend notwendig! Außerdem fordern wir die Verlängerung der Familien- und Studienbeihilfe um uns Studierende nicht in die Armut zu treiben!” Zudem hat die GRAS die soziale Dimension im Auge und setzt sich deshalb für den Ausbau der psychologischen Studierendenberatung ein. Mit ihrer Petition wollen die Studierendenvertreter_innen auf die Lage der Studierenden aufmerksam machen und den Bundesminister in Zugzwang bringen.

Die GRAS sieht auch die ÖH-Bundesvertretung in der Verantwortung: “Als Vertretung von über 370.000 Studierenden muss ausreichend Unterstützung gewährleistet werden!” erklärt Baier. Auch an die Bundesvertretung wurde daher ein Katalog mit notwendigen Maßnahmen übermittelt. “Wir setzen uns als Fraktion dafür ein, dass diese Maßnahmen nun umgesetzt werden.”, so Baier abschließend.

Links zur Petition und dem dem Forderungskatalog ans BMBWF.

Rückfragen & Kontakt:

GRAS - Grüne & Alternative Student_innen

Paul Benteler

Pressesprecher

+43 677 64055250

presse @ gras.at