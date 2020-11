Oktober: -84,5% Nächtigungen in Wien

Wien (OTS/RK) - Wiens Nächtigungen im Oktober lagen mit 242.000 um 84,5 % unter dem Vergleichswert aus dem Vorjahr. Von Jänner bis Oktober wurden 4,4 Millionen Nächtigungen gezählt, was einem Minus von 69,6% entspricht. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe steht derzeit für die Monate Jänner bis September fest: 208,7 Millionen Euro bedeuten einen Rückgang um 71,5%.





Wiens Beherbergungsbetriebe zählten im Oktober 242.000 Übernachtungen, was einen Rückgang um 84,5% im Vergleich zum Oktober 2019 bedeutet. Die meisten Nächtigungen wurden aus dem Inland verzeichnet (123.000, -59%). Die Ergebnisse aus den weiteren im bisherigen Verlauf 2020 aufkommensstärksten Herkunftsmärkten sind für Deutschland 30.000 Nächtigungen (-91%), gefolgt von Italien (9.000, -83%), Großbritannien (5.000, -92%), Frankreich (6.000, -85%), den USA (4.000, -96%), Spanien (3.000, -95%), der Schweiz (4.000, -92%), Polen (8.000, -48%) und Russland (2.000, -95%).





Die Ankünfte gingen um 85,3% auf 105.000 zurück. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten sank auf 11,8% (10/2019: 64,7%), jene der Zimmer auf rund 15% (10/2019: rund 84%). Insgesamt waren im Oktober rund 55.000 Hotelbetten in Wien verfügbar, das waren rund 11.000 Betten (-17%) weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres.





Im Zeitraum Jänner bis Oktober wurden 4.417.000 Nächtigungen gezählt, um 69,6% weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Die Hotelbetten waren in dieser Zeit zu 25,1% (1-10/2019: 61,3%) ausgelastet, die Zimmerauslastung betrug rund 32% (1-10/2019: rund 79%). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe sank im September (Daten für Oktober liegen noch nicht vor) um 80,6% auf 20.095.000 Euro. Im Zeitraum Jänner bis September konnten die Betriebe somit 208.695.000 Euro erwirtschaften. Das sind um 71,5% weniger als im Vergleichszeitraum 2019.



Herkunftsland Nächtigungen1)

Jänner-Oktober 2020 Oktober 2020

Österreich 1.185.000 -53 % 123.000 -59%

Deutschland 982.000 -66 % 30.000 -91%

Italien 184.000 -72 % 9.000 -83%

Großbritannien 135.000 -77 % 5.000 -92%

Frankreich 125.000 -70 % 6.000 -85%

USA 120.000 -86 % 4.000 -96%

Spanien 118.000 -78 % 3.000 -95%

Schweiz 114.000 -70 % 4.000 -92%

Polen 105.000 -53 % 8.000 -48%

Russland 103.000 -73 % 2.000 -95%

Übrige 1.246.000 48.000

Alle Herkunftsmärkte 4.417.000 -69,6 % 242.000 -84,5%

1) Nächtigungen sind nicht Gäste, sondern die von diesen absolvierten Übernachtungen. Bei den Nächtigungszahlen vom Oktober handelt es sich um Hochrechnungen.

Datenquelle: MA 23 – Dezernat Statistik



Herkunftsland Nächtigungsumsatz netto2)



Jänner-September 2020 September 2020

Österreich 50.602.000 € -55 % 7.313.000 € -53%

Deutschland 45.530.000 € -66 % 5.411.000 € -71%

Italien 8.262.000 € -73 % 585.000 € -81%

USA 7.375.000 € -87 % 375.000 € -96%

Großbritannien 7.199.000 € -78 % 342.000 € -93%

Frankreich 6.058.000 € -71 % 487.000 € -81%

Schweiz 5.809.000 € -72 % 585.000 € -79%

Spanien 5.486.000 € -79 % 200.000 € -94%

Russland 5.247.000 € -74 % 117.000 € -95%

Polen 4.455.000 € -56 % 713.000 € -40%

Übrige 62.672.000 € 3.967.000 €

Alle Herkunftsmärkte 208.695.000 € -71,5 % 20.095.000 € -80,6%

RevPAR3) 27,0 € -62,2 % 18,9 € -79,0%

2) ohne Frühstück und Umsatzsteuer, Wert wird aus den monatlichen Erträgen der Ortstaxe hochgerechnet

3) RevPAR (revenue per available room) ist der Erlös pro verfügbarem Zimmer in Hotels & Pensionen, ein Nettowert, der die Kennzahlen „durchschnittliche Zimmerbelegung“ und „durchschnittlicher Zimmerpreis“ vereint. Nicht zu verwechseln mit dem weit darüber liegenden Zimmerpreis.

Datenquellen: MA 23 – Dezernat Statistik und MA 6 – Rechnungs- und Abgabenwesen. Die Kennzahlen zum Nächtigungsumsatz stehen jeweils einen Monat nach den Nächtigungsergebnissen zur Verfügung.





Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobenen Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell



