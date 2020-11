Service-Tipp für Autofahrer: Digitale Vignette aus der Trafik ist sofort gültig!

Wien (OTS) - Der Großhändler und Logistik-Spezialist tobaccoland versorgt rund 5.100 Trafiken in Österreich mit Handelsware – von der Zigarette über Telefonwertkarten bis zur ASFINAG-Vignette. Die digitale Version hat einen ganz besonderen Vorteil, sofern sie in der Trafik gekauft wird.

Die Vorteile der digitalen Vignette sind klar: Kein Kleben, kein Kratzen – denn die digitale Vignette ist an das KFZ-Kennzeichen gebunden. Und für Besitzer von Wechselkennzeichen sowie Pechvögel, deren Windschutzscheibe bricht, bedeutet dies ebenfalls klare Erleichterungen.

Was spricht für den Kauf in der Trafik statt online?

Aus der Trafik ist sie sofort gültig. Privatpersonen, welche hingegen die digitale Vignette online erwerben, müssen die Rücktrittsfrist für Internet-Käufe von 14 Tagen abwarten (ggf. plus Zeit für Postweg). In dieser Zeit ist die Vignette nicht gültig und führt bei Verwendung zum Risiko von hohen Strafen.

tobaccoland ist Service- und Logistikpartner der Trafiken in ganz Österreich und ist nach vielen Jahren Erfahrung mit der klassischen Klebevignette nun natürlich auch beim Vertrieb der digitalen Vignette mit dabei. Aktuell bieten rund 1.500 Trafik-Partner von tobaccoland die digitale Vignette an. Am besten verkauft sich übrigens die Jahresvignette für PKW.

Geschäftsführer Manfred Knapp zur digitalen Vignette: „tobaccoland hat seit vielen Jahren die Modernisierung der Trafiken und ihres Sortiments vorangetrieben. Die digitale Vignette ist inzwischen ein „Renner“ und eine ganz logische Erweiterung des Sortiments und macht die Trafik einmal mehr zu jener Stelle, wo man rasch und bequem erhält, was man im Alltag braucht.“

Und weil die digitale Vignette aus der Trafik sofort gültig ist, bringt der Besuch in der Trafik auch jedem Autobesitzer einen weiteren handfesten Vorteil.

