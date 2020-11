Gesundheitskompetente Jugendarbeit – besonders in Zeiten der Pandemie

bOJA: Bisher 17 Jugendzentren und Einrichtungen der Mobilen Jugendarbeit als gesundheitskompetente Organisationen anerkannt

Die Verbesserung der Gesundheitskompetenz ist ein entscheidender Faktor zur Verringerung sozialer und gesundheitlicher Ungleichheiten. Offene Jugendarbeit bietet gesundheitskompetente Settings für junge Menschen und leistet durch nicht-schulische Bildungsräume einen wesentlichen Beitrag zur gesundheitlichen Chancengerechtigkeit. Jugendministerin Christine Aschbacher

Wien (OTS) - Heute, am Tag der Internationalen Kinderrechte, werden weitere 8 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit zu gesundheitskompetenten Organisationen ausgezeichnet. Diese durchliefen einen mehrstufigen Prozess, der mit einem externen Audit endete. Ausgezeichnet sind: das Jugendzentrum IGLU und die Offene Jugendarbeit Grödig aus Salzburg, das Jugendzentrum CLOOB Ebelsberg in Oberösterreich, das Mädchenzentrum Klagenfurt und das Jugendservice Spittal an der Drau in Kärnten, die Jugendinitiative Triestingtal - Mobile Jugendarbeit TANDEM in Niederösterreich, und aus der Steiermark die Jugendzentren Feldkirchen und Hausmannstätten.

Seit Herbst 2018 können sich österreichweit Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit gemeinsam mit ihrer Kommune für ein Auditverfahren bewerben, das sie auf 3 Auszeichnungsstufen (bronze, silber, gold) zum „gesundheitskompetenten Jugendzentrum“ bzw. der „gesundheitskompetenten Mobilen Jugendarbeit“ auszeichnet. Durchgeführt wird das Audit von bOJA mit Unterstützung der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz und des Jugendministeriums.

Begleitung auch während des Lockdowns

Vor allem auf die psychische Gesundheit junger Menschen soll in der aktuellen Situation des Lockdowns geachtet werden. Aus diesem Grund dürfen Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit ihre Beratungs- und Unterstützungsangebote in den kommenden Wochen weiterhin aufrechterhalten, um für belastete Jugendliche da zu sein und ihnen zur Seite zu stehen.

Weitere Infos unter www.gesunde-jugendarbeit.at/ und www.boja.at

