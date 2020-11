TPA Wirtschaftsprüfung GmbH verlässt das internationale Markendach von TPA

Mit Anfang Dezember 2020 als „Pro Revisio Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH“ am österreichischen Markt vertreten – nun auch markenrechtlich von TPA Steuerberatung getrennt.

Wien (OTS) - TPA Steuerberatung GmbH und die TPA Wirtschaftsprüfung GmbH haben sich darauf verständigt, dass die bisherige TPA Wirtschaftsprüfung GmbH in Österreich bis spätestens Jahresende 2020 das gemeinsame, internationale Markendach von TPA verlässt. Künftig wird die immer schon rechtlich getrennte und eigenständige Wirtschaftsprüfung GmbH in Österreich nicht mehr unter der lizensierten, internationalen Marke von TPA sondern unter einer eigenen Marke am österreichischen Markt agieren. TPA bietet seit über 40 Jahren hauptsächlich Steuerberatungsleistungen in Österreich und weiteren 11 Ländern Mittel- und Südosteuropas an.



Die dann ehemalige TPA Wirtschaftsprüfung GmbH wird mit der rechtlichen und organisatorischen Umsetzung der Umfirmierung unter dem Namen „Pro Revisio Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH“ weiterhin in Wien und Graz tätig sein und die klassischen Leistungen einer Wirtschaftsprüfungskanzlei anbieten.

Bereits im Vorgriff auf die rechtliche und organisatorische Umsetzung der Umfirmierung ändern sich auch die Ansprechpartner für die Medien. Für allfällige Rückfragen hinsichtlich der TPA Steuerberatung GmbH wird weiterhin Gerald Sinabell fungieren. Für Fragen im Zusammenhang mit der Pro Revisio Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH (aktuell noch TPA Wirtschaftsprüfung GmbH) wird Herr Andreas Schneider von der Agentur SMJ Partners Consulting als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Rückfragen & Kontakt:

TPA Wirtschaftsprüfung GmbH (künftig: Pro Revisio Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH)

c/o SMJ Partners Consulting GmbH

Herr MMag. Andreas Schneider

schneider @ smj.co.at

Tel: +43 664 813 27 06



TPA Steuerberatung GmbH

Mag. (FH) Gerald Sinabell, MBA

Wiedner Gürtel 13, Turm 24, 1100 Wien

Tel: +43 (1) 58835-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at