oekostrom AG: Oliver Schnetzer am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Heute ist Oliver Schnetzer bei „Freitag in der Arena“, dem neuen Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, zu Gast. Oliver Schnetzer ist Klimaaktivist und seit Anfang des Jahres für den Klima- und Energiesprecher Lukas Hammer im Grünen Parlamentsklub tätig. Er spricht mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Thomas Rottenberg über sein freiwilliges und politisches Engagement für den Klimaschutz und darüber, warum die Politik in Klima- und Umweltfragen mutiger werden muss.

Schnetzer: „Wir müssen alle etwas tun, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Deswegen setze ich mich in meiner Freizeit für den Klimaschutz ein, versuche Leute zusammenzubringen und einen Beitrag zu leisten.“ Sein Tipp zu Inspiration und Handlungsoptionen in Sachen Klimaschutz: „Es gibt eine Bandbreite an Bewegungen wie Fridays For Future, bei denen immer Unterstützung gesucht wird und sich jeder einbringen kann. Die Website ngojobs.eu bietet einen guten Überblick über verschiedene Initiativen, Organisationen und Jobmöglichkeiten im Klima- und Umweltschutzbereich.“

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie in diversen Audio-Streamingkanälen.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 4. Dezember 2020. Zu Gast ist Reinhard Uhrig von GLOBAL 2000 zum Thema „Sauberer Strom“.

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

