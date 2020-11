AVISO 24.11.: Konstituierende Sitzungen von Wiener Gemeinderat und Landtag

Angelobungen im Rathaus-Festsaal; Akkreditierungspflicht und beschränkter Zutritt für Medien wegen Covid-19

Wien (OTS/RK) - Mit ihren jeweils 1. Sitzungen in der laufenden Wahl- bzw. Legislaturperiode konstituieren sich der Wiener Gemeinderat und der Wiener Landtag am Dienstag, dem 24. November 2020, ab 9 Uhr. Das Stadtparlament tagt diesmal nicht im Gemeinderats-Sitzungssaal, sondern im Festsaal des Wiener Rathauses.

Ablauf der Sitzungen

Das Stadtparlament beginnt den Sitzungstag wie üblich um 9 Uhr. Fragestunde und Aktuelle Stunde entfallen, dafür steht im Laufe des Sitzungstages eine „Erklärung“ des Bürgermeisters betreffend die neue Wiener Stadtregierung auf dem Programm, mit anschließender Debatte.

Die Mandatarinnen und Mandatare werden angelobt, und es finden die Wahlen zum Stadtsenat (amtsführende bzw. nicht amtsführende Stadträtinnen und Stadträte) statt. Nicht zuletzt der Bürgermeister und die VizebürgermeisterInnen werden gewählt.

Direkt im Anschluss an die 1. Sitzung des Wiener Gemeinderates in der laufenden Wahlperiode folgt die konstituierende Sitzung des Wiener Landtages. Sollte der Gemeinderat bis 17 Uhr noch nicht beendet sein, wird dieser unterbrochen und die Landtagssitzung „eingeschoben“. Im Anschluss an den Landtag würde der Gemeinderat dann fortgesetzt werden.

Zutrittsbestimmungen für Medien; Akkreditierung erforderlich

Der Zutritt zum Festsaal ist für berichtende Medien diesmal ausschließlich über die „Feststiege II“ möglich (Rathaus – Eingang Felderstraße).

Aufgrund der geltenden Covid-19-Sicherheits- und Hygienebestimmungen sind maximal 2 Personen pro Redaktion und Medium in den Rathaus-Festsaal zugelassen.

Eine Akkreditierung im Vorhinein ist unbedingt erforderlich, bei: Florentina Mittermann, Tel. 01/4000-81075, florentina.mittermann@wien.gv.at; bzw. Andreas Schneider, Tel.01/4000-81055, andreas.schneider.as1@wien.gv.at.

Während des gesamten Aufenthalts im Rathaus-Festsaal bzw. in den Räumlichkeiten des Rathauses ist verpflichtend ein Mund-Nasen-Schutz (MNS-Maske) zu tragen. Bitte beachten Sie auch das Einhalten des Mindestabstands von 1 Meter, sofern möglich.

Für Medien wird es im angrenzenden „Steinsaal I“ die räumliche Möglichkeit für Interviews geben.

Service für Medien

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: www.wien.gv.at/presse

Livestream von der Sitzung: www.wien.gv.at/video/live/grlt/

Pressefotos auf www.wien.gv.at/presse/fotos

Akkreditierung (verpflichtend) im Vorfeld: Florentina Mittermann, Tel. 01/4000-81075, florentina.mittermann@wien.gv.at; bzw. Andreas Schneider, Tel.01/4000-81055, andreas.schneider.as1@wien.gv.at.

