Lockdown II: Edelweiss Digital bietet Österreichs KMU Gratis-Unterstützung beim Online-Verkauf

Kostenlose digitale Soforthilfe für heimische KMU

Perchtoldsdorf (OTS) - Wenn die Ladentüren in den nächsten Wochen geschlossen bleiben müssen, ist das Internet der einzige Vertriebskanal. Heimische Betriebe dürfen auf Edelweiss Digital zählen: Auf www.onlineshop-austria.at können sie sich mit ihrem Angebot gratis listen lassen, unabhängig davon, ob sie bereits über einen Online Shop verfügen. Konsumenten finden hier Informationen, welche Anbieter die gewünschten Produkte führen und wie sie diese bestellen können – über einen digitalen Shop, per Telefon oder via E-Mail. Der krisengeschüttelten Gastronomie stellt Edelweiss Digital zudem eine kostenlose Lieferservice App zur Verfügung.

Die heimische Wirtschaft unterstützen und den Markt nicht vollständig den großen internationalen Anbietern überlassen, war das Ziel der Digital-Experten von Edelweiss Digital, als sie bereits im März anlässlich des ersten Lockdowns das Portal onlineshop-austria.at online gestellt haben.

Händler tragen sich hier kostenlos mit Link zu ihrer Website bzw. ihrem Shop oder ihrer Facebook-Fanpage und Logo ein. So finden Konsumenten lokale Unternehmen, bei denen sie online bzw. telefonisch einkaufen können. Die Suchmöglichkeiten nach Branche, Bundesland oder Suchbegriffen führen zu einem raschen Ergebnis. Das Verzeichnis von Edelweiss Digital ist auf der offiziellen Seite des Wirtschaftsministeriums gelistet und wurde von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck bei der Pressekonferenz hervorgehoben, als sie Konsumenten zum Kauf bei heimischen Betrieben aufgefordert hat.

Kostenlose App für Gastronomie

Mit einem weiteren kostenlosen Service unterstützt Edelweiss Digital speziell die krisengeschüttelte Gastronomie. Über eine kostenlose App können Gastwirte mit nur wenigen Klicks ihre Speisekarte online stellen, Bestellungen erhalten und dann an ihre Kunden ausliefern. Mit der Definition von Lieferzonen und -kosten lässt sich der Service für jeden Betrieb skalierbar machen. Nach Integration der Lieferservice App in die Website oder die Facebook-Fanpage ist der Gastronomiebetrieb schon für die ersten Bestellungen startklar.

„Nach dem Motto „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“ haben wir uns entschlossen, den heimischen KMU mit einem kostenlosen Service den Weg ins Internet zu ebnen, damit sie trotz der widrigen Umstände und in einer finanziell angespannten Lage doch noch ihre Kunden erreichen zu können“, erläutert Georg Schmidt, Geschäftsführer von Edelweiss Digital, das Motiv für die kostenlosen Services seines Unternehmens.

Edelweiss Digital

Mit 38 Mitarbeitern und drei Standorten in Niederösterreich, der Steiermark und Tirol verhilft die in Perchtoldsdorf/NÖ beheimatete Digitalagentur österreichischen Klein- und Mittelunternehmen zu einem erfolgreichen Online-Auftritt.

Mit mehr als 1.000 zufriedenen Kunden seit der Gründung vor rund einem Jahr ist Edelweiss Digital nicht nur der regionale Partner von Unternehmen, wenn es um digitales Marketing geht, sondern auch eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in dieser Branche.

