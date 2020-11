COVID Pop-up Hub: Gemeinsam in der Krise nach vorne denken!

Neue Initiative des BMK sammelt Erkenntnisse aus der COVID-19-Kris

Wien (OTS) - Der digitale „COVID Pop-up Hub“ soll als Denk-Werkstatt den Austausch über Fragen, die die Corona-Krise aufgeworfen hat, fördern sowie Lösungsansätze und weitere Aktivitäten anregen. Im Fokus der offenen Diskussionsplattform stehen die Bereiche Digitale Gesundheit, Distancing, Ökonomische Puffer und Staatliche Intervention. Dabei sollen Erfahrungen und Ideen gesammelt werden, um daraus zu lernen und gemeinsam eine resilientere Zukunft zu gestalten.

Die COVID-19-Pandemie bringt viele Schwachstellen unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zum Vorschein. So mussten wir z. B. erkennen, dass unser soziales Leben beeinträchtigt und Gesundheitssysteme überfordert wurden, dass Lieferketten zerbrachen und die internationale Kooperation zurückgefahren wurde. In vielen Bereichen stellen sich Probleme, für die es derzeit keine befriedigenden Lösungen gibt.



Digitaler Diskussionsraum

Der Hub soll als Denk-Werkstatt den Austausch fördern und weitere Aktivitäten anregen. Bei dieser vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) initiierten Plattform handelt es sich um einen digitalen Diskussionsraum, der offen für alle Interessierte ist: Jeder und jede kann mitmachen und sich online mit anderen Interessierten sowie interdisziplinären Expert*innen zum Thema COVID-19 austauschen. Der BMK Pop-up Hub ist eine Plattform, die industrieübergreifend Erkenntnisse aus der COVID-19-Krise sammelt und damit einen innovativen Umgang mit neuen Fragestellungen in den Mittelpunkt stellt.

Gemeinsam aus der Krise lernen

Das Ziel ist es, gemeinsam aus der Krise zu lernen sowie neue relevante Fragestellungen und Lösungsansätze zu finden, mit denen eine resilientere Zukunft gestaltet werden kann. Dabei wird bewusst auf eine möglichst breite Diskussion gesetzt, bei der jeder und jede Ideen, Meinungen und Erfahrungen einbringen und somit auch mitgestalten kann. Der Pop-up Hub ist die einmalige Möglichkeit, unterschiedliche Erfahrungen zusammenzubringen und unterschiedliche Stakeholder einzubinden. Im COVID Pop-up Hub arbeiten nexyo, Red Swan, Data Intelligence Offensive (DIO), Cbased und das AIT Austrian Institute of Technology im Auftrag des BMK zusammen.

Fokus auf vier Themenbereiche

Im Fokus stehen vier Themen, die sich in der Krise als besonders relevant für unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem herausgestellt haben und die eng miteinander verknüpft sind:

Im Bereich „Ökonomische Puffer“ (Leitung: Ursula Eysin, Red Swan) wird die Frage behandelt, ob wir in den vergangenen 20 Jahren zu leichtfertig Puffer zugunsten von Effizienz, Wachstum und Gewinn beseitigt haben.

Beim Thema „Staatliche Interventionen“ (Leitung: Hannes Leo, Cbased) geht es darum, ob es nach den Erfahrungen der COVID-19-Krise an der Zeit ist, die Ökonomie anders zu denken und zu steuern.

Das Problemfeld „Digitale Gesundheit“ (Leitung: Lisa Höllbacher, nexyo) baut auf der Einsicht auf, welch hohe Relevanz ein intaktes und agiles Gesundheitssystem hat; diskutiert wird nun, wie neue Technologien nachhaltig implementiert werden können.

Ähnlich brisant ist das Thema „Distancing“ (Leitung: Manfred Tscheligi, AIT Center for Technology Experience) als wichtigster Schutz vor dem Coronavirus: Hier stellt sich die Frage, wie „Distancing“ als neues Gesellschaftskonzept eingerichtet werden kann, ohne uns dabei als Menschen zu distanzieren.

In diesen Bereichen werden vielfältige Formate organisiert, die eine rege Debatte anregen sollen. Das reicht von Expert*innen-Interviews über moderierte Online-Diskussionen bis hin zu Workshops mit Fokusgruppen und ausgewählten akademischen Zweigen. Nach einer Registrierung unter https://www.popuphub.at/ können die Programmpunkte mitverfolgt sowie gemeinsam zu neuen Fragestellungen und Lösungsansätzen diskutiert werden. Am Ende der Debatten ziehen die Leiter*innen der vier Themenbereiche im Jänner Schlussfolgerungen, die mit der Öffentlichkeit geteilt werden.

Der nächste Online-Workshop des COVID Pop-up Hubs findet am 24. November 2020 statt. Dabei handelt es sich um den dritten und letzten Workshop im Szenario-Prozess „Ökonomische Puffer“, in welchem Challenges und mögliche Reaktionen, die sich aus den entstandenen Szenarien ergeben, diskutiert werden. Außerdem sammeln wir in dem Hub aktuell Ideen zu den Themen „Technologien für Distancing“ und „Ökonomische Puffer“ – jetzt mitmachen und voten!

