SPÖ Penzing gratuliert Jürgen Czernohorszky zu neuen Aufgaben in der Stadtregierung

Angelobung der neuen Bezirksvertretung Penzing bringt Wechsel: Markus Loos folgt Robert Pschirer als Bezirksvorsteherin-Stellvertreter nach

Wien (OTS/SPW) - Herzlich gratuliert das Team der SPÖ Penzing dem neuen Zukunftsstadtrat und Vorsitzenden der SPÖ im 14. Bezirk, Jürgen Czernohorszky, zu den neuen und spannenden Herausforderungen in der rot-pinken Stadtregierung. Czernohorszky war die letzten Jahre für Bildung, Integration, Jugend und Personal zuständig und wird nun für Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Demokratie und Mitbestimmung sowie weiterhin für Personal verantwortlich sein.

Gestern fand auch die Angelobung der neugewählten Bezirksvertretung in Penzing statt. Mit großer Mehrheit wurde Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und ihr neuer Stellvertreter Markus Loos gewählt. Der 41-jährige Loos folgt in dieser Funktion Robert Pschirer nach, der fast 26 Jahre als Bezirksvorsteherin-Stellvertreter im 14. Bezirk wirkte. „Robert war für mich immer eine Stütze und eine verlässliche Konstante in unserem Team. Seine souveräne Vorsitzführung und die Ruhe in oft schwierigen Situation zeichneten ihn aus. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute, Gesundheit und einen schönen Unruhestand“, so Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

