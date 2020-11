IDD Pflichtstunden werden „EASY“

Aktion: € 48.- für 15 IDD Stunden

Österreichisches Start-up erleichtert Versicherungs & Vermögensberaterwirtschaft vorgeschriebene IDD-Verpflichtung - online, bequem, preiswert und zertifiziert.

Das Start-up EasyIDD (www.easyidd.at) erleichtert Maklern, Agenten, Vermögensberatern und Mitarbeitern der Versicherungswirtschaft die gesetzlich vorgeschriebenen IDD-Pflichtstunden bequem online zu erlangen. Frei von Ort und Zeit, sicher und zertifiziert.

Die Idee hinter dem Start-up: Bis zum 31. Dezember müssen seit vergangenem Jahr Branchenmitarbeiter 15 bzw. 20 IDD Weiterbildungsstunden nachweisen. Ansonsten droht der Gesetzgeber mit empfindlichen Strafen. Statt zeit- und kostenintensiver Webinare & Präsenzseminare bietet Easy-IDD eine moderne Online-Alternative. Ganz einfach, easy eben.

Um den Aufwand und die Kosten für die Seminare so gering wie möglich zu halten, hat EasyIDD ein Online-Tool entwickelt, das größtmögliche Flexibilität garantiert. „Wann immer Sie Zeit haben, auf dem Weg zur Arbeit oder zu einem Termin, während Sie auf einen Rückruf warten oder die nächste Konferenz, am frühen Morgen oder späten Abend, können Sie die Weiterbildungen von Easy-IDD absolvieren. Immer und überall. Rund um die Uhr, 24/7 und das 365 Tage im Jahr“, sagt Firmengründer Jürgen Tatscher. Die IDD Videos sind jederzeit zu unterbrechen und beliebig fortzuführen. Tatscher weiter: „Man kann beispielsweise am Computer im Büro beginnen, das IDD-Video am Smartphone in der Bahn fortsetzen und das Seminar zu Hause am Tablet beenden.“ Somit fielen den Weiterbildungen nicht komplette Arbeitstage zum Opfer.

Die zertifizierten IDD Videos und aktuellen Multiple-Choice-Tests auf www.easyidd.at werden ständig erweitert. Das Menü ist selbsterklärend. Die Anwender können frei wählen, welche Fortbildungen sie besuchen möchten. Daher eignet sich das Angebot auch, um noch fehlende Pflichtstunden zu ergänzen. Den IDD Videos schließt sich ein Multiple-Choice-Test an. Nach erfolgreicher Absolvierung erstellt das System das entsprechende Zertifikat, das über ein gesichertes Zertifikats-Management-Tool abrufbar ist. Das Angebot ist kostenlos abrufbar. Kosten entstehen erst bei Kauf der Zertifikate und das beste daran ist die günstige Pauschale, welche weiters einmal jährlich in Rechnung gestellt wird. Unternehmer und Vorgesetzte erhalten einen erweiterten Zugang zum Zertifikate-Management, der einen Überblick über die absolvierten IDD-Stunden der Mitarbeiter erlaubt und somit eine Kontrolle über die noch fehlenden IDD Nachweise im Unternehmen oder der Abteilung ermöglicht.

Für Unternehmen der Versicherungswirtschaft erstellt Easy-IDD bei Bedarf massgeschneiderte Angebote.

Rückfragen & Kontakt:

EasyIDD Jürgen Tatscher

0676/34 77 003

office @ easyidd.at

www.easyidd.at