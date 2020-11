Crown Aesthetics freut sich, die CE-Zertifizierung der Klasse IIa für das von der BSI evaluierte Microneedling-System, SkinPen® Precision, bekannt zu geben

Dallas (ots/PRNewswire) - SkinPen ® Precision erweitert Therapieangebot mit neuer BSI-Zertifizierung

Crown Aesthetics, ein Unternehmensbereich von Crown Laboratories, Inc. und führend bei minimal-invasiven ästhetischen Behandlungen, gab heute bekannt, dass die British Standards Institution (BSI) SkinPen®Precision mit einem CE-Prüfzeichen der Klasse IIa zertifiziert hat. Die Zertifizierung bestätigt SkinPen als eine Behandlung zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen im Alter von 22 Jahren und älter sowie zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von feinen Linien und Falten im Gesicht und am Hals. Der SkinPen ist auch für die Behandlung von Pigmentierungsstörungen (Dyschromie) wie Melasma, Vitiligo und Lentigo solaris geeignet.

"Diese neue und erweiterte Zertifizierung bestätigt die Sicherheits- und Anwendungsansprüche von SkinPen in der EU", erklärte Joe Proctor, Präsident von Crown Aesthetics. "Mit der hochentwickelten Microneedling-Technologie von SkinPen setzen wir weiterhin einen höheren Standard in der Patientenversorgung und legen den Branchenmaßstab für Sicherheit fest. Diese wichtige Zertifizierung ermöglicht es uns, unseren ärztlichen Partnern und ihren Patienten auch weiterhin erstklassige Technologie anzubieten und festigt die wachsende Präsenz des Unternehmens auf dem globalen Markt."

Seit der Gründung des Unternehmens ist Crown Aesthetics für seinen Einsatz für Sicherheit und Innovation bekannt und gewährleistet mit seinem robusten klinischen Studienprogramm die wissenschaftliche Validierung neuer Produktindikationen. Wie bereits bei der Entwicklung des SkinPen Precision, des ersten FDA-geprüften Microneedling-Systems von Crown Aesthetics, gehen die Studien des Unternehmens weiterhin über die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen hinaus und setzen einen neuen Standard für patentierte Gerätefunktionen und -technologie. Dieses preisgekrönte Gerät beweist immer wieder, warum es ein Favorit in der ästhetischen Medizin ist. Besuchen Sie SkinPen, um mehr über die internationalen Lösungen und vieles andere zu erfahren.

Zu den nicht-invasiven Innovationen von Crown Aesthetics gehören auch das Thrombozyten-reiche Plasma (PRP)-System ProGen Advantage und das Post-Microneedling-Protokoll SKINFUSE®, die als "Gateway"-Produkte fungieren, die neue Zielgruppen in die Praxis locken. Crown Aesthetics mit Sitz in Dallas, Texas, setzt Branchenstandards in Bezug auf Wirksamkeit, Sicherheit und Innovation, die es den engagierten ärztlichen Partnern ermöglichen, stets die beste Versorgung im Bereich der ästhetischen Medizin anzubieten.

Informationen zu Crown

Crown, ein in Privatbesitz befindliches, voll integriertes globales Hautpflegeunternehmen, hat sich der Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Portfolios an ästhetischen, Schönheits- und therapeutischen Hautpflegeprodukten verschrieben, die die Lebensqualität seiner Kunden verbessern. Crown ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die wissenschaftliche Erforschung der Hautpflege konzentriert. Sein stetiges Streben nach therapeutischer Exzellenz und verbesserten Patientenresultaten ist der Grund dafür, dass das Unternehmen auf dem Gebiet der Dermatologie und Ästhetik eine führende Position einnehmen wird. Crown wird seit sieben Jahren in der Inc. 5000 Fastest Growing Private Held Companies List aufgeführt und hat seine Präsenz auf über 38 Länder ausgeweitet. Für weitere Informationen über Crown oder seine Produkte besuchen Sie www.crownlaboratories.com.

Informationen zu Crown Aesthetics

Crown Aesthetics, das führende Unternehmen für medizinische Ästhetik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, führende ästhetische Praxen auf der ganzen Welt beim Wachstum ihres Geschäfts zu unterstützen. Wir tun dies, indem wir beeindruckende Ergebnisse bei der Verjüngung und Wiederherstellung erzielen. Unsere nicht-invasiven Innovationen - SkinPen®, das erste FDA-geprüfte Microneedling-Gerät, das Post-Microneedling-Protokoll SKINFUSE® und das Thrombozyten-reiche Plasma (PRP)-System ProGen Advantage - fungieren als "Gateway"-Produkte, die neue Zielgruppen in die Praxis locken. Crown Aesthetics mit Sitz in Dallas, Texas, setzt Branchenstandards für Wirksamkeit, Sicherheit und Innovation. Das Ergebnis ist, dass unsere Kunden stets die beste ästhetische Versorgung in der Branche bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.crownaesthetics.com.

Rückfragen & Kontakt:

Jill McGonigle

978-866-4931

jmcgonigle @ crownlaboratories.com