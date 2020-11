TV-Magazin "Tandem": Das Leben in der Pandemie

„Tandem – China Österreich“ beschäftigt sich in der Folge 41 mit dem wirtschaftlichen und kulturellen Leben in der Zeit der Pandemie in China und Österreich

Wien (OTS) - Gerade in diesen beiden Bereichen zeigen sich sehr deutlich die unterschiedlichen Lösungsansätze in beiden Ländern. So ist das Tragen von Schutzmasken in China, im Gegensatz zu Österreich, unbestritten. Das macht es zum Beispiel dem Tourismus leichter und so konnten die Nationalparks in China wieder öffnen. Wir berichten aus Zhangjiajie.

Während in den Wiener Messehallen gähnende Leere herrscht und nur künftige Medizinstudenten ihre Prüfungen abhalten, werden in Shanghai und Peking wieder große Messen veranstaltet. „Tandem – China Österreich“ berichtet auch über das einzigartige „Schiffmuseum Vienna“ und über das „Donauinselfest“, dass trotz Pandemie, aber anders als üblich in der österreichischen Bundeshauptstadt stattfand. Exklusivinterviews gibt es mit dem neuen Handelsdelegierten in Peking, Michael Berger, und mit dem neuen Leiter des österreichischen Kulturforums in Peking, Christian Mandl.

„Tandem – China Österreich“ wird seit 2011 produziert. Partner bei dieser einzigartigen Fernsehsendung sind China Radio International (China Media Group) und der Österreichische Journalisten Club (ÖJC). Unterstützt wird das grenzüberschreitende Medienexperiment von dem Wiener Community-Sender „Okto“. Die redaktionelle Verantwortung haben Chen Yan (Peking) und Fred Turnheim (Wien).

Die Sendedaten. Alle Sendungen finden auf Okto-TV statt:

Erstausstrahlung:

• Samstag, 21. November 2020, 21:00 Uhr.

Und die Wiederholungstermine sind:

Mittwoch, 25. November 2020, 20:05 Uhr

Donnerstag, 26. November 2020, 18:00 Uhr

Freitag, 27. November 2020, 16:00 Uhr

Montag, 30. November 2020, 12:00 Uhr

Dienstag, 1. Dezember 2020, 10:00 Uhr

Mittwoch, 2. Dezember 2020, 08:00 Uhr

