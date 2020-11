Sonntagsöffnung stand nie zur Debatte

FSG Wien: Wir halten was wir versprechen!

Wien (OTS) - Dass die Bildung einer neuen Regierung in Wien auch Verunglimpfungen seitens der Opposition mit sich zieht, ist nicht neu. Dass die FCG-ÖAAB aber etwas, was nie zur Debatte stand, nun als Erfolg verkaufen möchte, ist überraschend.

Einen „Angriff“ auf die Sonntagsöffnung, den es „abzuwenden“ galt, wie die FCG-ÖAAB in ihrer jüngsten Aussendung behauptet, gab es nie. „Die Sonntagsöffnung stand weder für die FSG Wien noch für den Bürgermeister Dr. Michael Ludwig je zur Diskussion“, stellt FSG Wien Landesgeschäftsführer Sandro Beer klar.

„Die FSG Wien hat in all den Jahren immer bewiesen, dass sie sich in allen Belangen für ArbeitnehmerInnen einsetzt und stets zu ihren Versprechen steht. Das hat sich auch heute nicht geändert“, so Beer. „Das ist klar der erbärmliche Versuch der FCG-ÖAAB, von der geplanten Abschaffung der Hacklerregelung abzulenken und wird nicht funktionieren. Abzuwarten ist, ob die FCG-ÖAAB in dieser Sache auf der Seite der arbeitenden Menschen steht und sich in ihren eigenen Reihen durchsetzen kann.“

Rückfragen & Kontakt:

Eylim Kilic

FSG Wien

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1

Tel. 01/534 44-39505 oder 0664/614 5015

Mail: wien @ fsg.at

Facebook: FsgWien

www.fsgwien.at