Reality On-Demand-Service hayu startet in Deutschland und Österreich als Amazon Prime Video Channel

Der Video-On-Demand-Service von NBCUniversal International ist jetzt in 16 Märkten verfügbar

Wien (OTS) - Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich steht einem Serienmarathon mit weltbekannten Reality TV-Shows nichts mehr im Wege: Jede Staffel und jede Episode von Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives oder Below Deck ist ab sofort mit dem neuen Subscription Video-On-Demand (SVOD) Angebot hayu abrufbar.

NBCUniversal International (NBCUI) gab bekannt, dass hayu – der brandneue SVOD-Service für Reality TV – nun erstmals in Deutschland und Österreich allen Amazon Prime-Mitgliedern mit einem Zusatzabonnement zur Verfügung steht.

" Wir freuen uns, deutschen und österreichischen Superfans hayu mit seinen weltbekannten Reality TV-Shows anbieten zu dürfen ", so Hendrik McDermott, Managing Director von hayu. " hayu ist bereits DER Hub für Reality-TV in 14 internationalen Märkten. Im Rahmen unserer laufenden Expansion setzt hayu in Deutschland und Österreich auf seine bereits bewährte Partnerschaft mit Amazon Prime Video Channels. "

hayu ist ein englischsprachiger Dienst, der Top Reality TV-Inhalte anbietet, darunter Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives und Below Deck. Der Dienst stellt eine umfangreiche Auswahl mit einer Reihe von non-skripted Subgenres zur Verfügung, darunter: Home und Design, Dating, Kochen, Crime und Mode. hayu veröffentlicht eine Vielzahl der Shows zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA – Spoilers gehören somit der Vergangenheit an.

Ab sofort ist hayu in Deutschland und Österreich immer und überall via der vorhandenen Prime Video-App auf Smart-TVs, Mobilgeräten, Spielekonsolen und über das Web verfügbar. Prime-Mitglieder können mit einem Zusatzabonnement für 4,99* Euro pro Monat auf die Inhalte zugreifen. Das Hinzufügen von hayu zu den Prime Video Channels macht es Reality TV-Fans noch einfacher, nach Lust und Laune zu streamen.

Unter folgendem Link kann hayu als Prime Video Channel abonniert werden:

https://www.amazon.de/channels/hayude



*Hinweis: Aufgrund einer vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung in Deutschland ist hayu als Prime Video Channel bis zum 31.12.2020 für 4,86 Euro abonnierbar.

Über hayu



hayu von NBCUniversal International ist der erste Reality Subscription-Video-On-Demand (SVOD) Dienst seiner Art, und ist weltweit in 16 Märkten verfügbar, darunter: Großbritannien, Irland, Australien, Kanada, den Beneluxstaaten, Philippinen, Hongkong, Singapur und jetzt neu in Deutschland und Österreich. Das Angebot ist auf einer Vielzahl von Geräten abrufbar – darunter Mobilgeräten, Tablets, Laptops und Smart-TVs. In einzelnen Märkten sind die Inhalte von hayu auch auf www.hayu.com zu sehen. Staffeln und Episoden sind immer und überall zum Downloaden verfügbar, darunter Keeping Up With The Kardashians und alle Spin-Offs, The Real Housewives und Below Deck. Die Mehrheit der US-Shows ist am selben Tag wie ihr Ersterscheinungstermin in den USA zu sehen.

Über NBCUniversal



NBCUniversal ist eines der weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Entertainment, News und Informationen für ein globales Publikum. NBCUniversal besitzt und betreibt ein wertvolles Portfolio an Nachrichten- und Unterhaltungsfernsehnetzen, ein führendes Filmunternehmen, bedeutende Fernsehproduktionsbetriebe, eine bekannte Fernsehsendergruppe, weltberühmte Themenparks und eine Reihe führender internetbasierter Unternehmen. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter: www.nbcuniversal.com

