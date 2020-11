SPAR fordert: Nationales Glyphosat-Verbot endlich umsetzen!

Nach Stillhaltefrist am 19. November könnte die Bundesregierung Glyphosat verbieten

Salzburg (OTS) - Das Österreichische Parlament hat mit einer klaren demokratischen Mehrheit und mit breiter Zustimmung der österreichischen Bevölkerung ein Verbot von Glyphosat beschlossen. Mit Ende der Stillhaltefrist des EU-Notifizierungsverfahrens, das durch eine Stellungnahme der Tschechischen Republik verlängert wurde, könnte nun die Bundesregierung ab 19. November Nägel mit Köpfen machen und endlich das Glyphosat-Verbot in Österreich umsetzen.

Glyphosat als Gift für Mensch, Tier und Umwelt

Dr. Gerhard Drexel, SPAR-Vorstandsvorsitzender: „Die Gesundheit unserer Kunden, der Schutz der Artenvielfalt sowie der gesunden Böden und landwirtschaftlichen Flächen haben für SPAR Priorität. Das ist auch der Grund, warum wir bereits 2017 Glyphosat in der landwirtschaftlichen Produktion für alle Produkte der SPAR-Eigenmarken im In- und Ausland verboten haben.



SPAR appelliert daher an die Österreichische Bundesregierung, Glyphosat endlich von den landwirtschaftlichen Flächen zu verbannen bzw. die Zulassungen von Glyphosat-haltigen Spritzmitteln zu entziehen und damit eine Wende für eine verantwortungsvolle Landwirtschaft einzuleiten.

