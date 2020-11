Wienbibliothek: Wertvolle Musikhandschriften online recherchierbar

Handschriften und Notenhandschriften der Wienbibliothek im Rathaus nun auch im Österreichischen Verbundkatalog verfügbar.

Wien (OTS) - 277.000 bibliographische Datensätze von einzigartigen (Musik-)Handschriften aus der Wienbibliothek im Rathaus sind nun im Katalog des Österreichischen Bibliothekenverbunds recherchierbar. Somit stellen die Wienbibliothek im Rathaus und die Österreichische Nationalbibliothek, die mit 649.000 Datensätzen vertreten ist, derzeit 98 Prozent aller dortigen Daten.

Die Metadaten aus den Sammlungsbereichen der Hand- und Musikhandschriften, die in der Wienbibliothek im Rathaus in Nachlässen, Korrespondenzen, Werkmanuskripten und Lebensdokumenten berühmter Persönlichkeiten der österreichischen Kulturgeschichte bewahrt werden, waren bisher nur im Katalog der Wienbibliothek im Rathaus recherchierbar (search.wienbibliothek.at). Durch die Aufnahme der Datensätze in den „Verbundkatalog der Nachlässe und Handschriften“:

search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=OBV&tab=nlh

des Österreichischen Bibliothekenverbunds können sie nun gemeinsam mit den Nachlass- und Handschriftendaten anderer österreichischer Institutionen gesucht und genutzt werden. So kann für dieses kulturgeschichtliche Erbe Wiens die Reichweite um ein Vielfaches erhöht werden.

„Die Sichtbarkeit unserer Bestände im österreichweiten Verbundkatalog und die laufende Volltext-Digitalisierung dieser Materialien werden die Nutzung und wissenschaftliche Beforschung unserer einzigartigen (Musik-)Handschriften weiter steigern“, zeigt sich Wienbibliothek-Direktorin Anita Eichinger überzeugt.

