VP-Schwarz: „Doskozil muss sich für Sau-Sager seiner Landespartei umgehend entschuldigen“

SPÖ Burgenland bezeichnet den Generalsekretär der Volkspartei, Axel Melchior, öffentlich als Sau

Wien (OTS) - „Nicht nur, dass Burgenlands Landeshauptmann Doskozil regelmäßig gegen seine eigene Parteichefin und die Bundesregierung intrigiert, jetzt leistet sich auch noch seine Landespartei auf Facebook eine indiskutable Entgleisung, die in der Politik keinen Platz haben darf. So wird in einem Posting der Generalsekretär der Volkspartei, Axel Melchior, nach dessen Kritik an Doskozil öffentlich als Sau bezeichnet. Landeshauptmann Doskozil muss sich sofort von dieser Entgleisung distanzieren und sich selbstverständlich beim beschimpften Generalsekretär der ÖVP, Axel Melchior, entschuldigen“, betont die stv. Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.



„Persönliche Beleidigungen dürfen in der Politik keinen Platz haben – dessen sollten sich auch Hans-Peter Doskozil und sein Team bewusst sein. Für mich ist es daher absolut unverständlich, dass die burgenländische SPÖ auf Facebook so ungeniert werken darf und von ihrem Parteichef daran nicht gehindert wird. Ich fordere die burgenländische SPÖ auf, sich endlich im Ton zu mäßigen und ähnliche Geschmacklosigkeiten in Zukunft zu unterlassen, denn die Menschen in unserem Land haben sich gerade in dieser Krise Zusammenhalt in der Politik verdient“, so Schwarz abschließend.



