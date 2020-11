pr.training: Webinare für Kommunikationsteams

Oberndorf bei Salzburg (OTS) - Der Salzburger Kommunikationsberater Dr. Martin Sturmer hat ein neues Angebot für PR-Inhouse-Schulungen geschaffen. Unter der Internetadresse pr.training bietet Sturmer dreistündige Webinare zum Pauschaltarif von 675 Euro an. Pro Webinar können bis zu sechs Personen aus einem Unternehmen teilnehmen.

Die Fortbildungen behandeln Trendthemen wie Corporate Influencer, Daten-PR oder Thought Leadership. Aber auch Klassiker wie Pressearbeit finden sich im Programm. Die Stärke der Webinare sieht Sturmer in der individuellen Gestaltung: „Der genaue Schulungsbedarf wird in einem gemeinsamen Vorbereitungstermin erhoben. Damit wird sichergestellt, dass die Kundenerwartungen optimal erfüllt werden.“

Durchgeführt werden die Webinare auf gängigen Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams oder Cisco Webex. Nach Abschluss des Webinars erhält jeder Teilnehmer ein E-Book mit einer Vielzahl praxisorientierter Tipps.

Dr. Martin Sturmer ist seit 20 Jahren selbstständig in der Medien- und Kommunikationsbranche tätig. Er hat mehrere Bücher zu PR-Themen veröffentlicht und unterrichtet an der Universität Salzburg sowie an der Fachhochschule Salzburg.

