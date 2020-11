Schramböck gratuliert den Staatspreisträgern Smart Packaging 2020

Höchste staatliche Auszeichnung für innovative Verpackungslösungen - Staatspreis wurde in Kategorien B2B, B2C und Branding vergeben

Wien (OTS/BMDW) - Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck verlieh am Dienstag, 17. November den Staatspreis Smart Packaging 2020 an die Packservice GmbH PS Wien für Das LOOPOS - Mehrweg-Display als nachhaltiges Konzept am POS (Kategorie B2B), an die packit! Verpackungen GmbH für „Zero-Waste-Verpackung Claro® Geschirrspülpulver. Unser Beitrag zum Klimaschutz.“ (Kategorie B2C) und an die Vetropack Austria GmbH für „1-Liter-Mehrweg-Glasflasche für die Marke Radlberger LIMÖ“ (Kategorie Branding).

"Gerade das Thema Verpackung bietet ein enormes Potential für innovative Anwendungen im Bereich Digitalisierung und Klimaschutz. In Zeiten wie diesen achten die Konsumenten und Konsumentinnen mehr denn je auf nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen. Die Berücksichtigung dieser Entwicklungen kann entscheidend für die eigene Wettbewerbsfähigkeit sein", so Schramböck.

Die Auszeichnung der Packservice GmbH PS Wien wurde von der Jury begründet: "Das LOOPOS-Mehrweg-Display hat enormes Potenzial, da sein innovatives Konzept multifunktionell einsetzbar ist und eine sehr hohe Stabilität aufweist. Das neutrale Grunddesign eignet sich besonders gut für individuelles Branding. Es schont die Umwelt, denn es ist in hohem Maß wiederverwendbar. Gleichzeitig ermöglicht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein einfaches Handling am POS."

Für die Jury ist die Zero-Waste-Verpackung der packit! Verpackungen GmbH in vorbildlicher Weise ergonomisch gestaltet. "Ihr handliches Format, verbunden mit gelungenem Design auf nachhaltigem Graspapier, lädt optisch und haptisch zum Hingreifen ein. Die Funktionalität des wiederverschließbaren Ausgießers macht dieses Produkt zu einer wettbewerbsfähigen Alternative zu Tabs oder Nachfüllbeuteln."

"Die Radlberger LIMÖ Mehrweg-Glasflasche, der Vetropack Austria GmbH, zeichnet sich durch ein augenfälliges Design aus, das ebenso ästhetisch wie modern ist und darüber hinaus ausreichend Platz für die Etikette bietet. Die Flaschenform mit Rillen im Schulterbereich erinnert an eine Zitronenpresse. Der Markenauftritt im Sinn einer nachhaltigen Mehrweglösung wurde exzellent umgesetzt und macht Lust zum Trinken. Kurz: Es sieht schick und fruchtig aus", so die Jury.

Über den Staatspreis Smart Packaging

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zeichnet in Kooperation mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) alle zwei Jahre zukunftsweisende, innovative Leistungen in Bereichen von aktueller wirtschaftspolitischer Bedeutung mit einem Staatspreis aus. Dies soll zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit führen sowie Vorbildcharakter für Österreichs Wirtschaft haben.

Zweck des vom Österreichischen Institut für Verpackungswesen (ÖIV) organisierten Wettbewerbes ist es, der zunehmenden Bedeutung ganzheitlicher, umfassender Lösungen im Verpackungsbereich gerecht zu werden und vorbildliche, integrale Verpackungsentwicklungen einzelner Firmen auszuzeichnen. Gleichzeitig soll auf die vielfältigen Funktionen der Verpackung hingewiesen werden, um die volkswirtschaftliche Bedeutung der Verpackung bewusst zu machen.

Nominierungen

Neben den Staatspreisträgern wurden folgende Unternehmen als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet:

Kategorie B2B

• Flexible innovative Coilverpackung

Hersteller: Pawel packing & logistics GmbH

Verwender: Constantia Teich GmbH

• MC-Box

Hersteller: Rondo Ganahl AG

Verwender: KNAPP AG, Wollsdorf Leather

• PaperBoard by MULTIVAC - nachhaltiges Verpackungskonzept Einreicher: MULTIVAC Vertriebsgesellschaft mbH

Hersteller: MULTIVAC Maschinenbau Gesellschaft mbH & Co. KG, MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

Kategorie B2C

• Coral Tray

Hersteller: Mondi Grünburg

Verwender: Biohof Kirchweidach

• Nachhaltige Schnittkäse Verpackung mit 100% recyclebarem Papier Verwender: SalzburgMilch GmbH

Hersteller: Mondi Coating Zeltweg GmbH, Packartis AG

Werbegrafik: Schlögl Design GmbH

• 1-Liter-Milch-Mehrwegglasflasche für Berglandmilch

Hersteller: Vetropack Austria GmbH

Verwender: Berglandmilch eGen

Werbegrafik: Schlögl Design GmbH

Kategorie Branding

• Muster für Messen zur Mitgabe für Kunden

Hersteller: Gruber Kartonagen GmbH

Verwender: PC Electric Ges.m.b.H.

• Hygienepapier in Verpackung aus Karton - Spenderbox

Verwender: PAPER PLANE GmbH

Hersteller: MAISTAPACK GMBH

Werbegrafik: INSECO GmbH

• Coca-Cola Riesenrad - „90 Jahre Miteinand“

Hersteller: Margarethner Verpackungsgesellschaft mbH

Verwender: Coca-Cola HBC Austria

Werbegrafik: Plutonika Design OG

Sonderpreise für "Digitalisierung" und "Innovation"

Im Rahmen des Staatspreises Smart Packaging wurden heuer die Sonderpreise „Digitalisierung“ und „Innovation“ vergeben. Aus den Einreichungen zum Staatspreis wurde von der Jury der Sonderpreis Digitalisierung 2020 für das beste Projekt zum Thema Digitalisierung vergeben. Als Einreichung zum Sonderpreis Innovation 2020 wurden auch Entwürfe / Modelle / Prototypen / Konzepte / Studienarbeiten zu noch nicht verwirklichten, aber wirtschaftlich, umwelt- und gesellschaftspolitisch erfolgversprechenden Produkten und Gestaltungskonzepten zugelassen. Aus den Finalisten wurde je ein Sonderpreis-Gewinner seitens der Fachjury auserkoren.

Sonderpreis "Digitalisierung"

• Der intelligente Kühlschrank - Wie man Lebensmittelverschwendung vermeidet

Hersteller: Barcotec GmbH

Verwender: SanLucar Obst & Gemüse Handelsgesellschaft m.b.H.

Sonderpreis "Innovation"

• Versandbox mit Rücksendefunktion

Hersteller: Rondo Ganahl AG

Verwender: niceshops GmbH

Ein Sonderpreis der ARA ging an ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG (Konzept) für "NOW - Konzentratsystem für Haushaltsreiniger".

