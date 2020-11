Wirtschaftsbund: Statt Weihnachtsfeiern steuerfreie Weihnachtsgutscheine für Mitarbeiter

Regionale Gutscheine fördern heimische Betriebe und belohnen Mitarbeiter

Wien (OTS) - „Aufgrund der Coronapandemie werden Weihnachtsfeiern heuer leider wohl ausfallen. Das trübt die Stimmung in den Unternehmen und kostet den Unternehmen weitere Einnahmen. Durch steuerfreie Weihnachtsgutscheine können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Mitarbeiter bekommen die verdiente Anerkennung und zeitgleich stärken wir die regionale Wirtschaft“, so WB-Generalsekretär Kurt Egger.

Derzeit sind Weihnachtsfeiern pro Mitarbeiter bis zu einem Wert von 365 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag soll nach Vorstellungen des Wirtschaftsbundes auf Weihnachtsgutscheine ausgeweitet werden, damit Mitarbeiter für erhaltene Gutscheine keine Lohnsteuer zahlen müssen.

„Unternehmen soll die Möglichkeit eingeräumt werden, ihren Mitarbeitern in dieser Zeit eine Freude zukommen zu lassen. So können Familien den Gutschein nutzen, um etwa im kleinen Kreis ein Restaurant zu besuchen, sobald das wieder möglich ist. Die steuerfreien Gutscheine würden so den Konsum ankurbeln und betroffene Branchen stützen,“ so Egger.

Regionale Beschränkung bringt direkte Wertschöpfung

Damit nicht ausländische Online-Riesen von diesen Steuererleichterungen profitieren, sollen die steuerfreien Weihnachtsgutscheine auf regionale Dienstleister und Handel beschränkt werden. Damit bleibt die Wertschöpfung im Land, man hilft Unternehmen doppelt und sichert Arbeitsplätze.

„Die Beschränkung des Gutscheins auf heimische Betriebe und Dienstleister unterstützt genau dort, wo es jetzt am dringendsten nötig ist: Bei unseren heimischen Betrieben. Mit dem Nützen des Gutscheins helfen wir am Ende dem ganzen Land – den heimischen Unternehmen, den Mitarbeitern und sichern zeitgleich Arbeitsplätze. In einem harten Jahr wie diesem, wäre das ein ganz schönes Signal für uns alle,“ so Egger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at