FPÖ – Belakowitsch: Regierung betreibt Sozialabbau in Reinkultur

Grüne sind neue Arbeitnehmerverräterpartei

Wien (OTS) - FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch bekräftigte heute im Nationalrat klar und deutlich, dass die Freiheitlichen die Abschaffung der Hacklerregelung ablehnen. Der Weg der ÖVP bestehe darin, alles nach unten zu nivellieren.

„Diese Menschen haben ihre Pensionen weder gestohlen noch geschenkt bekommen“, betonte Belakowitsch, „sondern sie haben sich erarbeitet und verdient.“ Diese Leute hätten unser Land 45 Jahre lang aufrechterhalten. „Wo bleibt denn da die vielbeschworene Leistungsgerechtigkeit?“

Man mache jetzt nur etwas Neues, damit der Bundeskanzler wieder eine Pressekonferenz veranstalten könne, meinte Belakowitsch. Allein die „Schau auf dich, schau auf mich“-Kampagne habe 20 Millionen Euro gekostet. Das sei die Hälfte dessen, was die Hacklerregelung koste. Bei den Pensionisten sei das Geld aber besser aufgehoben als bei ÖVP-nahen Werbeagenturen.

Die Grünen bezeichnete Belakowitsch als die neue Arbeitnehmerverräterpartei. Was hier betrieben werde, sei Sozialabbau in Reinkultur. Die Regierung habe unser Land in die Krise geführt, die kleinen Leute müssten es nun ausbaden.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at