Harald Kaufmann zum Leiter der NÖ Straßenbauabteilung in Tulln bestellt

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - In ihrer heutigen Sitzung hat die NÖ Landesregierung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2021 Harald Kaufmann zum Leiter der NÖ Straßenbauabteilung in Tulln bestellt.

Harald Kaufmann, geboren am 6. Juli 1973, absolvierte nach dem mathematischen Realgymnasium Wien 17 und dem HTL-Kolleg für Elektronik und Nachrichtentechnik am TGM das Studium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der BOKU Wien. Nach seinen Tätigkeiten als Projektleiter bei der DonauConsult Zottl & Erber ZT-GmbH und der TinaVienna Transport Strategies GmbH wurde er 2007 in den NÖ Landesdienst, in der Gruppe Straße, aufgenommen. Zunächst war er in der Abteilung Allgemeiner Straßendienst im Fachbereich Strategie und Controlling als Sachbearbeiter tätig, ehe er im Dezember 2013 die Leiter-Stellvertretung dieser Abteilung und die Leitung des Fachbereichs Strategie und Controlling übernahm. Seit Oktober 2019 ist Kaufmann stellvertretender Leiter der NÖ Straßenbauabteilung in Wr. Neustadt und hat dort die Leitung des Fachbereichs Planung und Bau inne.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse