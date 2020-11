vidaflex: Nach Lockdown-Verschärfungen kämpfen EPUs und Neue Selbständige „ums nackte Überleben“

Bundesregierung muss ihre Zusagen über finanzielle Hilfe endlich einhalten

Wien (OTS) - „Durch die neuerlichen Lockdown-Verschärfungen der Bundesregierung und ihrer nicht adäquaten Informationspolitik haben sich Unsicherheit und Verzweiflung bei den EPUs und Neuen Selbständigen noch verstärkt. Viele von ihnen haben den ersten Lockdown wirtschaftlich noch nicht verkraftet und kämpfen jetzt ums nackte Überleben“, weiß Christoph Lipinski, Wiener Landesgeschäftsführer der Gewerkschaftsinitiative vidaflex für EPUs und Neue Selbstständige. Lipinski fordert daher das Finanzministerium auf, die bei diversen Pressekonferenzen zugesagten aber noch immer nicht vollständig bei den betroffenen EPUs und Neuen Selbständigen angekommenen Corona-Unterstützungen der Bundesregierung aus der Zeit des ersten Lockdowns endlich auszuzahlen. „Es geht um die Existenzen von knapp 400.000 KleinstunternehmerInnen in Österreich, und die müssen endlich gesichert werden“, betont Lipinski.++++

Bei den vidaflex-Beratungen stünde den betroffenen EPUs und Neuen Selbstständigen laut Lipinski „zumeist schon die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Viele fühlen sich durch die unzähligen Ankündigungspressekonferenzen der Bundesregierung verhöhnt. Die Existenzangst und Frustration haben mittlerweile ein Ausmaß angenommen, das wir nicht einmal aus der Zeit des ersten Lockdowns kennen“.

Laut Finanzministerium wurden von den zwei Milliarden an Steuereuros, die für den Härtefallfonds reserviert wurden, erst 700 Millionen Euro ausgezahlt. Ähnlich ist die Situation beim Fixkostenzuschuss: Hier wurden von bereitgestellten acht Milliarden Euro lediglich erst 258 Millionen Euro ausgezahlt. „Das ist skandalös. Da stellt sich die Frage, will man gar nicht oder kann man den EPUs und Neuen Selbständigen nicht helfen?“, so Lipinski abschließend.

